Шанс на условно-досрочное освобождение может зависеть от внешности преступника — новое исследование

Ученые обнаружили, что черты лица могут влиять на оценку раскаяния, опасности и риска повторного преступления.

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Исследование американских ученых показало, что внешность человека может влиять на решения об условно-досрочном освобождении и оценку риска повторного преступления. Даже когда люди убеждены, что действуют беспристрастно, они часто неосознанно делают выводы только на основе черт лица.

Новое исследование опубликовано в научном журнале Journal of Applied Research in Memory and Cognition. Авторы работы анализировали, как черты лица влияют на решения об условно-досрочном освобождении и оценку будущего поведения человека.

Люди формируют впечатление за доли секунды

Психологические исследования уже давно доказывают, что люди способны оценивать надежность, компетентность и характер незнакомца буквально через мгновение после того, как увидят его лицо.

Такие выводы часто кажутся убедительными тому, кто их делает, хотя на самом деле они могут основываться исключительно на внешности. После формирования первое впечатление обычно трудно изменить.

По мнению исследователей, эта особенность могла возникнуть как эволюционный механизм быстрой оценки потенциальной угрозы. Однако в современном мире она может влиять на важные решения — от трудоустройства до судопроизводства.

Феномен «преступного лица»

Предыдущие исследования в области судебной психологии показывали, что определенные черты лица чаще вызывают ассоциации с преступностью независимо от реального поведения человека.

Лиц, которые имеют так называемую «криминальную внешность», чаще опознают во время полицейских опознаний, чаще считают виновными и нередко назначают им более суровые наказания.

При этом сами люди не могут контролировать свои природные черты лица. Исследователи подчеркивают, что подобные характеристики часто встречались и у людей, которых впоследствии полностью оправдали после ошибочных приговоров.

Раскаяние также оценивают по внешности

Еще одним важным фактором при принятии судебных решений является восприятие раскаяния.

Судьи, присяжные и комиссии по вопросам условно-досрочного освобождения обычно считают, что искреннее раскаяние свидетельствует об осознании вины и меньшем риске повторного правонарушения.

Однако определить подлинность раскаяния непросто. Люди демонстрируют его через слова, мимику, жесты и интонацию, а оценивать искренность этих сигналов приходится другим людям.

Именно поэтому ученые решили проверить, может ли внешность влиять на то, насколько человек кажется раскаявшимся.

Как проводилось исследование

В двух экспериментах участникам демонстрировали фотографии молодых мужчин европеоидной внешности. С помощью цифровой обработки ученые изменяли черты лица таким образом, чтобы они выглядели более «криминальными» или более «раскаявшимися».

К признакам, которые участники воспринимали как более «преступные», относились более темный тон кожи, меньшие глаза, более низкие брови и менее выраженный подбородок. Признаками, ассоциировавшимися с раскаянием, были печальное выражение лица, опущенные уголки губ и поднятые брови.

После просмотра фотографий участники оценивали, заслуживает ли человек условно-досрочного освобождения и насколько вероятно, что он совершит новое преступление.

Результаты оказались однозначными

Исследователи зафиксировали устойчивую закономерность.

Людей с более выраженными «криминальными» чертами реже считали достойными досрочного освобождения и чаще прогнозировали им повторное нарушение закона.

Напротив, лица с чертами, которые ассоциировались с раскаянием, получали значительно более положительные оценки.

Сильнее всего этот эффект проявлялся тогда, когда внешние признаки были особенно заметными. Незначительные различия влияли меньше, однако ярко выраженные черты существенно меняли восприятие человека.

Опасная иллюзия прогнозирования

Особую тревогу у исследователей вызвал тот факт, что участники пытались прогнозировать будущее поведение человека только по его внешности.

Ученые подчеркивают: ни один человек не способен достоверно определить, совершит ли незнакомец новое преступление, лишь посмотрев на его лицо.

Такое поведение психологи объясняют так называемой эвристикой репрезентативности — склонностью оценивать человека через соответствие определенному стереотипу. Если кто-то выглядит так, как мы представляем себе преступника, мы автоматически можем приписывать ему соответствующие черты характера.

Эффект сравнения также влияет на оценки

Исследование выявило еще одну интересную закономерность.

Нейтральные лица получали более положительные оценки, если их показывали рядом с более «криминальными» лицами. В то же время те же самые люди выглядели менее позитивно на фоне лиц с выраженными признаками раскаяния.

Психологи называют это эффектом контраста. Другими словами, человека оценивают не только самого по себе, но и по сравнению с теми, кого видели раньше.

На практике это может означать, что решения в отношении подсудимого или осужденного частично зависят от того, чье дело судья, присяжный или член комиссии рассматривал непосредственно перед этим.

Можно ли устранить такую предвзятость

Авторы исследования признают, что полностью избавиться от подобных предубеждений сложно, поскольку быстрое формирование впечатлений заложено в человеческой психологии.

В то же время осознание существования таких механизмов может помочь судьям, присяжным и другим участникам судебного процесса более критично относиться к собственным оценкам и больше полагаться на доказательства, а не на интуитивные впечатления.

Ученые подчеркивают: строение лица не является доказательством, не свидетельствует о характере человека, степени его раскаяния или будущем поведении. Однако внешность может влиять на то, как все это воспринимают другие.

Именно поэтому, по мнению авторов работы, для справедливого правосудия важно научиться видеть не лицо, а факты.

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