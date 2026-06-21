Подход к проведению тендеров на дорожные работы изменится — правительство пересматривает подход к квалификационным требованиям

Заказчикам рекомендуется избегать чрезмерных ограничений и формулировать требования с учетом реальной способности компаний выполнить контракт.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства обновило рекомендации по закупкам дорожных услуг, чтобы сделать их более открытыми и эффективными. Как отметили в Минэкономики, цель изменений — обеспечить баланс между конкуренцией, качеством выполнения работ и эффективным использованием бюджетных средств.

Обновления касаются Методических рекомендаций об особенностях закупок услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения. Их подготовили после консультаций с заказчиками, участниками рынка, отраслевыми объединениями и другими заинтересованными сторонами. В ходе работы учитывались как потребность в бесперебойном содержании дорог, так и необходимость обеспечения равных условий для бизнеса.

В министерстве подчеркивают, что квалификационные требования должны быть обоснованными, соразмерными предмету закупки и соответствовать международной практике, а не использоваться для искусственного ограничения конкуренции.

Международные подходы к оценке опыта участников

В европейской и международной практике критерии отбора участников направлены на подтверждение их способности выполнить контракт, а не на сужение круга потенциальных исполнителей.

Законодательство Европейского Союза, в частности Директива 2014/24/ЕС, не требует подтверждения опыта исключительно полностью завершенными договорами или указания конкретного процента их выполнения. Вместо этого допускается подтверждение опыта посредством перечня выполненных работ или оказанных услуг за определенный период с соответствующими подтверждающими документами. Ключевым принципом при этом является пропорциональность и недискриминационность требований.

Также в практике международных финансовых организаций, в частности Всемирного банка, допускается подтверждение опыта договорами, выполненными не менее чем на 80 процентов. Такой подход позволяет учитывать реальный опыт компаний, даже если договоры еще не были полностью завершены.

Подход к финансовой состоятельности

Международная практика не устанавливает единого обязательного показателя финансовой состоятельности для всех закупок. Заказчик самостоятельно определяет необходимый уровень финансовых критериев в зависимости от сложности, стоимости и рисков конкретного договора.

Установление жестких унифицированных требований на нормативном уровне считается ограничением гибкости заказчиков по сравнению с практикой ЕС и международных организаций.

Рекомендательный характер изменений

В министерстве подчеркивают, что Методические рекомендации не являются обязательными к исполнению. Окончательные требования к тендерной документации определяет сам заказчик в рамках действующего законодательства.

В то же время эти изменения призваны унифицировать подходы и привести их в соответствие с международной практикой, обеспечив более высокую конкуренцию и равный доступ участников к закупкам.

Министерство заявляет о готовности продолжать диалог с рынком и работать над совершенствованием системы закупок, чтобы обеспечить эффективное использование бюджетных средств, добросовестную конкуренцию и надлежащее содержание дорожной инфраструктуры.

Общая позиция остается неизменной: реформа закупок должна основываться на принципах открытости, соразмерности и недискриминации с учетом интересов государства и участников рынка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.