Перед отправкой в бригаду: что изучают военнослужащие во время 51-дневной базовой подготовки

БОВП включает огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку, а также тренировки в условиях, максимально приближенных к фронту.

Фото: Минобороны

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Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) сегодня ориентирована на практику и реальный боевой опыт. Курс длится 51 день и призван дать рекрутам базовые навыки, которые могут спасти жизнь как самому военнослужащему, так и его сослуживцам на поле боя.

Что такое БОВП и сколько длится обучение

Базовая общевойсковая подготовка является обязательным этапом для военнослужащих перед началом службы в боевых подразделениях.

Общая продолжительность курса составляет 51 день. Программа построена таким образом, чтобы максимально подготовить рекрута к современным условиям войны, где наряду с традиционными боевыми навыками все большее значение приобретают противодействие беспилотникам, тактическая медицина и психологическая устойчивость.

В общей сложности курс охватывает 402 учебных часа, из которых 367 часов отведены на практические занятия под руководством инструкторов.

Главная задача БОВП — не только предоставить теоретические знания, но и сформировать навыки выживания, взаимодействия в подразделении и выполнения боевых задач в условиях высокого риска.

Огневая подготовка и противодействие FPV-дронам

Одним из самых масштабных направлений подготовки является огневая подготовка, на которую отведено 137 часов практических занятий.

Во время обучения рекруты осваивают:

владение стрелковым оружием;

ведение огня из различных положений;

быстрое устранение задержек при стрельбе;

действия с оружием в условиях боевой обстановки.

За время подготовки военнослужащие используют более 940 боевых патронов.

Отдельное внимание уделяется практическим упражнениям по стрельбе из помповых ружей, которые могут применяться для борьбы с FPV-дронами.

Такие навыки стали особенно важными из-за активного использования противником беспилотников, в частности дронов на оптоволоконном управлении, против которых неэффективны средства радиоэлектронной борьбы. В таких условиях способность вовремя обнаружить угрозу, сбить беспилотник или быстро занять укрытие может спасти жизнь.

Инженерная подготовка и выживание на позициях

Во время БОВП рекруты также проходят инженерную подготовку и изучают основы выживания в полевых условиях.

Программа предусматривает обучение:

оборудованию окопов и блиндажей;

маскировке от дронов и тепловизоров;

организации быта на позициях;

правилам полевой гигиены;

сохранению запасов питьевой воды.

Современный военнослужащий может длительное время находиться на передовых позициях, поэтому умение правильно оборудовать укрытие, оставаться незаметным для противника и поддерживать физическое состояние напрямую влияет на его безопасность и боеспособность.

Тактическая и психологическая подготовка

Отдельный блок обучения посвящен тактическим действиям и психологической устойчивости.

Рекруты отрабатывают:

действия в составе боевой группы;

взаимодействие между военнослужащими;

зачистку окопов;

реагирование на изменения боевой обстановки.

Занятия проводятся в условиях максимальной психологической нагрузки. Для этого используются элементы специальной психологической полосы препятствий с имитацией взрывов, выстрелов и других факторов, характерных для реального боя.

Такое обучение помогает будущим военнослужащим контролировать эмоции, преодолевать страх, сохранять способность трезво оценивать ситуацию и действовать слаженно даже в критических условиях.

Тактическая медицина: навыки, которые спасают жизнь

Одной из важнейших составляющих БОВП является тактическая доврачебная помощь.

Во время занятий военнослужащие изучают:

алгоритм MARCH по стандартам НАТО;

способы остановки массивных кровотечений;

правильное использование турникетов;

само- и взаимопомощь под огнем;

порядок действий до эвакуации раненого.

На поле боя первые минуты после ранения часто определяют шансы человека на выживание. Именно поэтому умение быстро оказать помощь себе или сослуживцу считается одним из ключевых навыков современного военнослужащего.

Комплексное тактическое занятие: проверка готовности к боевым условиям

Завершающим этапом базовой подготовки является комплексное тактическое занятие (КТЗ), максимально приближенное к условиям реального боя.

В него входят:

трехдневный полевой выход;

марш-бросок на 3 километра;

ориентирование на местности;

выполнение задач в темное время суток;

мониторинг воздушных угроз;

отражение атак условного противника.

Роль противника выполняют специальные группы имитации, сформированные из опытных инструкторов.

Такие учения позволяют проверить готовность рекрутов действовать в условиях физического и психологического истощения, принимать решения под давлением и выполнять боевые задачи в составе подразделения.

Для создания максимально реалистичной обстановки инструкторы используют различные имитационные и мультимедийные средства, воспроизводящие боевые условия.

Как организовано обучение во время БОВП

Из общей продолжительности курса в 51 день непосредственно на обучение отведено 42 суток.

В этот период входят:

ознакомительный курс;

индивидуальная подготовка;

обучение действиям в составе подразделения;

комплексное тактическое занятие.

Еще 7 дней отведены на выходные, а 2 суток — на решение административных вопросов.

Из соображений безопасности пользование мобильными телефонами разрешается только в определенное командирами время.

Какое обеспечение получают рекруты

Во время прохождения БОВП государство обеспечивает военнослужащих всем необходимым снаряжением.

Рекруты получают:

военную форму;

бронежилет;

защитный шлем;

активные наушники;

тактические очки;

спальный мешок;

индивидуальную аптечку.

Кроме того, с первого дня подготовки военнослужащему начисляется полное денежное обеспечение от 20 130 гривен.

Что происходит после завершения БОВП

После прохождения курса военнослужащий получает военно-учетную специальность ВУС-100 «Стрелок» и соответствующий сертификат.

После этого он направляется в боевую воинскую часть или на дальнейшую профессиональную подготовку, если выбрал узкопрофильную специальность, например оператора БПЛА или боевого медика.

При этом сразу после завершения БОВП рекруты не отправляются на передовую.

После прибытия в воинскую часть они проходят 14-дневный период адаптации. В это время происходит боевое слаживание, знакомство с личным составом, командирами и особенностями вооружения конкретного подразделения.

Только после завершения этого этапа военнослужащие привлекаются к выполнению боевых задач.

Таким образом, подготовка будущего воина состоит из нескольких последовательных этапов — от базового обучения до адаптации в подразделении. Такая система призвана обеспечить максимально возможную готовность военнослужащего к вызовам современной войны и повысить его шансы на успешное выполнение боевых задач.

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