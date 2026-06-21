Мужчина завещал все имущество брату, несмотря на 30 лет жизни с сожительницей: суд отказал женщине в праве на квартиру

Несмотря на утверждения о более чем 30 годах совместной жизни, суд не нашел достаточных доказательств существования фактического брака.

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Волынский апелляционный суд оставил без изменений решение, которым женщине отказали в установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака с умершим мужчиной и в признании за ней права на часть квартиры. Суд пришел к выводу, что представленные доказательства не подтверждают наличие между сторонами фактических брачных отношений в понимании семейного законодательства.

После смерти мужчины квартира вошла в состав наследства и была оформлена на его брата как наследника по завещанию. Женщина обратилась в суд, утверждая, что много лет проживала с умершим одной семьей без официальной регистрации брака, а потому имеет право на часть имущества, приобретенного во время совместной жизни. Однако суды двух инстанций признали представленные ею доказательства недостаточными.

Обстоятельства дела

Истица указывала, что с марта 1992 года по июнь 2024 года проживала с мужчиной одной семьей без регистрации брака. По ее словам, они вели совместный быт, накапливали средства и в 2019 году приобрели квартиру, право собственности на которую было оформлено на мужчину. После его смерти выяснилось, что все принадлежащее ему имущество завещано брату.

В связи с этим женщина просила установить факт проживания одной семьей как мужа и жены без регистрации брака, признать квартиру общей совместной собственностью и признать за ней право собственности на часть этого имущества.

Луцкий горрайонный суд Волынской области отказал в удовлетворении иска. Дополнительным решением с истицы также взыскали 22 тысячи гривен расходов на профессиональную правовую помощь в пользу ответчика. Это решение она обжаловала в апелляционном порядке.

Какие критерии применил суд

Апелляционный суд напомнил, что для установления факта проживания одной семьей без регистрации брака недостаточно доказать лишь близкие отношения между мужчиной и женщиной либо их совместное участие в семейных мероприятиях.

В соответствии с Семейным кодексом Украины и практикой Верховного Суда необходимо подтвердить совместное проживание, ведение общего хозяйства, наличие общего бюджета, взаимных прав и обязанностей, присущих супругам, а также иные обстоятельства, свидетельствующие о существовании реальных семейных отношений.

Суд отдельно обратил внимание, что факт проживания одной семьей без регистрации брака для целей статьи 74 Семейного кодекса Украины может устанавливаться только за период после вступления в силу Семейного кодекса Украины — с 1 января 2004 года. Поэтому требования относительно периода с 1992 года до этой даты удовлетворению не подлежали.

Почему суд не согласился с доводами истицы

Одним из ключевых доказательств по делу стал договор купли-продажи квартиры от 11 декабря 2019 года.

В этом договоре мужчина письменно подтвердил, что не состоит в зарегистрированном браке, не проживает ни с кем одной семьей без регистрации брака, а приобретенная квартира будет принадлежать ему на праве личной частной собственности. Апелляционный суд не согласился с аргументом истицы о том, что такое заявление носило сугубо формальный характер, поскольку оно содержится в нотариально удостоверенной сделке.

Коллегия судей также согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что представленные фотографии лишь подтверждают совместное присутствие лиц на отдельных событиях, но сами по себе не доказывают существование общего бюджета, ведения хозяйства и взаимных прав и обязанностей, характерных для супругов. Аналогичным образом были оценены и показания свидетелей, которые не смогли подтвердить наличие общего бюджета и других признаков фактической семьи.

Кроме того, суд учел, что с августа 2023 года до смерти мужчина проживал вместе со своим братом. Истица в этот период не проживала с ним, не осуществляла уход и, согласно материалам дела, узнала о его смерти лишь через несколько месяцев после похорон. По мнению суда, эти обстоятельства не согласуются с утверждением о проживании сторон как супругов до июня 2024 года.

Также апелляционный суд обратил внимание на документы о приватизации жилья в 1999 году, в которых мужчина не был указан членом семьи истицы, хотя она ссылалась на совместное проживание с ним в этот период.

Почему не удалось доказать право на квартиру

Суд указал, что требования о признании квартиры общей совместной собственностью и признании права на ее часть являются производными от требования об установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака.

Поскольку истица не доказала существование фактических брачных отношений, оснований для применения положений статьи 74 Семейного кодекса Украины не возникло. Следовательно, отсутствовали и основания для признания квартиры общим имуществом сторон.

Дополнительно суд оценил доказательства относительно источников средств на приобретение квартиры. Согласно материалам дела, за десять лет до ее покупки официальные доходы мужчины составляли более 750 тысяч гривен, тогда как доходы истицы — около 91 тысячи гривен. Кроме того, на протяжении нескольких лет она не имела официального дохода. Доказательств того, что квартира была приобретена за общие средства сторон, суд не установил.

Позиция апелляционного суда

По результатам пересмотра дела №161/14420/25 Волынский апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела и надлежащим образом оценил представленные доказательства.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Луцкого горрайонного суда Волынской области и дополнительное решение о взыскании 22 тысяч гривен расходов на профессиональную правовую помощь — без изменений. Апелляционный суд согласился, что размер таких расходов является соразмерным сложности дела, объему выполненной адвокатом работы и времени, затраченному на оказание правовой помощи.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано непосредственно в Верховный Суд в кассационном порядке.

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