В Киевской области военнообязанных оформляли в качестве преподавателей за 60 тысяч гривен «благотворительного взноса» — как суд наказал организатора

Согласно материалам дела, оформление «трудоустройства» позволило двум мужчинам избежать призыва во время мобилизации.

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Белоцерковский городской районный суд Киевской области рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное производство по обвинению мужчины в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства дела

Согласно материалам обвинительного акта, в период января – февраля 2025 года обвиняемый, действуя по предварительному сговору с другим лицом (директором Специализированного колледжа экономики и управления Национальной академии статистики, учета и аудита), содействовал фиктивному трудоустройству двух военнообязанных на должности преподавателей колледжа с целью получения ими отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Обвиняемый за денежное вознаграждение (по 60 000 гривен в виде «благотворительного взноса») организовывал подачу документов, оформление приказов о приеме на работу и направление уведомлений об изменении учетных данных в территориальные центры комплектования. Это привело к предоставлению отсрочки двум лицам призывного возраста и препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

Обвиняемый в ходе судебного заседания полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно содействовал раскрытию уголовного преступления, сообщил, что занимается волонтерской деятельностью в интересах Вооруженных Сил Украины и содержит малолетнего ребенка.

Какое решение принял суд

Белоцерковский городской районный суд по делу № 357/4248/26 признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины, как пособничество в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет. На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины обвиняемый освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 (один) год с возложением обязанностей периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Суд учел искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, наличие малолетнего ребенка на иждивении, отсутствие отягчающих обстоятельств и положительную характеристику обвиняемого, в том числе его волонтерскую деятельность.

Приговор может быть обжалован в Киевский апелляционный суд в течение 30 дней.

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