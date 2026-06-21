Раненный на фронте военнослужащий умер от рака мозга: возник спор о связи смерти с защитой Родины

После боевого ранения у военнослужащего диагностировали злокачественную опухоль мозга, а после его смерти возник спор относительно причинно-следственной связи заболевания с войной.

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Третий апелляционный административный суд пришел к выводу, что Центральная военно-врачебная комиссия ВСУ ненадлежащим образом рассмотрела жалобу семьи умершего военнослужащего и не привела надлежащих мотивов своего решения. Суд признал решение ЦВВК противоправным, отменил его и обязал комиссию повторно пересмотреть вопрос причинной связи заболевания и смерти с учетом выводов суда. При этом суд не устанавливал самостоятельно причинную связь смерти с защитой Родины, поскольку это относится к компетенции ВВК.

Обстоятельства дела

В суд обратилась мать военнослужащего, который проходил службу по мобилизации в 2022–2023 годах и принимал непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины на территории Харьковской области. В июне 2022 года во время минометного и танкового обстрела российских войск он получил акубаротравму и проникающее осколочное ранение грудной клетки. По результатам служебного расследования было установлено, что ранение получено во время исполнения обязанностей военной службы при защите Родины.

После длительного лечения военнослужащий был уволен со службы по состоянию здоровья. В апреле 2024 года он умер. Согласно медицинским документам, причиной смерти стало злокачественное новообразование височной доли головного мозга.

В мае 2024 года 20-я региональная военно-врачебная комиссия установила, что заболевание, которое привело к смерти военнослужащего, и причина смерти связаны с прохождением военной службы. Вместе с тем жена умершего через адвоката обжаловала этот вывод в ЦВВК, считая, что комиссия должна была установить иную причинную связь — с защитой Родины.

Что решила ЦВВК

В октябре 2024 года ЦВВК согласилась с выводом региональной ВВК о том, что заболевание, которое привело к смерти военнослужащего, связано с прохождением военной службы. Вместе с тем комиссия не нашла оснований для установления причинной связи в формулировке «связано с защитой Родины».

Мать военнослужащего обратилась в суд, указывая, что ЦВВК не собрала и не исследовала надлежащим образом все обстоятельства дела, не предоставила мотивированного ответа на доводы жалобы и фактически не проверила вопросы, которые были поставлены заявителем.

Выводы апелляционного суда

Коллегия судей подчеркнула, что вопрос установления причинной связи заболевания, ранения или смерти относится к компетенции военно-врачебных комиссий. Суды не могут подменять ВВК и самостоятельно решать медицинские вопросы, однако имеют право проверять, было ли решение комиссии принято законно, обоснованно и с соблюдением установленной процедуры.

Суд пришел к выводу, что ЦВВК фактически не рассмотрела по существу доводы жалобы. Апелляционный суд отметил, что комиссия высказалась по вопросам, которые не являлись предметом жалобы, и не дала надлежащего ответа на основные аргументы заявительницы относительно возможной связи заболевания с мероприятиями по защите Родины.

Кроме того, суд обратил внимание, что решение ЦВВК не содержит достаточного обоснования. Комиссия фактически лишь согласилась с выводами региональной ВВК, однако не привела конкретных фактических и юридических оснований, по которым отклонила доводы заявительницы. По убеждению суда, мотивированность является обязательным требованием к решениям субъектов властных полномочий, поскольку дает возможность лицу понять причины принятия решения и эффективно его обжаловать.

Апелляционный суд также отметил, что ЦВВК не совершила действий, направленных на получение дополнительных документов от воинской части и учреждений здравоохранения, не проверила имеющуюся информацию в электронной системе здравоохранения и не дала надлежащей оценки документам, представленным представительницей семьи военнослужащего.

Суд отдельно подчеркнул, что даже если вопрос причинной связи относится к дискреционным полномочиям ЦВВК, это не освобождает комиссию от обязанности надлежащим образом мотивировать свои решения и всесторонне исследовать обстоятельства дела. Отсутствие такого обоснования лишает лицо возможности понять причины отказа и делает невозможным эффективный судебный контроль за деятельностью органа власти.

Решение суда

Третий апелляционный административный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу матери военнослужащего, отменил решение ЦВВК, оформленное протоколом №7511 от 18 октября 2024 года, и признал его противоправным.

Вместе с тем по делу №160/11306/25 суд отказался самостоятельно определять причинную связь между заболеванием, смертью военнослужащего и защитой Родины, поскольку это относится к дискреционным полномочиям военно-врачебной комиссии. Вместо этого ЦВВК обязана повторно пересмотреть вопрос причинной связи заболевания, приведшего к смерти военнослужащего, и причины его смерти с учетом выводов апелляционного суда.

Кроме того, суд взыскал за счет бюджетных ассигнований Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ в пользу истца 3028 грн судебного сбора за подачу иска и апелляционной жалобы.

Постановление вступило в законную силу с момента принятия и может быть обжаловано в Верховный Суд в кассационном порядке.

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