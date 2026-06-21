  1. В Украине
  2. / Общество

Как подтвердить годы работы за границей и получить право на пенсию

22:30, 21 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Трудовой стаж, приобретенный в других странах, поможет достичь необходимого количества лет для выхода на пенсию.
Как подтвердить годы работы за границей и получить право на пенсию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, которые длительное время работали за пределами страны, имеют возможность учесть этот период для получения права на пенсию в Украине. Это особенно актуально для тех, кто вернулся домой после работы за границей или приближается к пенсионному возрасту и не имеет необходимого количества лет страхового стажа в Украине. Порядок позволяет учитывать иностранный стаж даже в случаях, когда между Украиной и государством трудоустройства отсутствует международное соглашение о взаимном зачете стажа. В то же время для этого необходимо подтвердить периоды работы соответствующими документами и соблюдать установленную процедуру.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как засчитывается страховой стаж, приобретенный за границей

Порядок зачета страхового стажа, приобретенного за пределами Украины, для назначения пенсии регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2025 года №562 «Некоторые вопросы исчисления страхового стажа».

Документ предоставляет возможность реализовать право на пенсионное обеспечение гражданам, которые работали в иностранных государствах, даже если Украина не имеет с этими странами международных договоров о взаимном зачете страхового стажа.

При этом важно учитывать, что страховой стаж, приобретенный за границей, используется исключительно для определения права на пенсию, то есть для достижения необходимой продолжительности страхового стажа.

Влияет ли иностранный стаж на размер пенсии

Периоды работы за границей могут помочь человеку выполнить требование относительно минимального количества лет страхового стажа для выхода на пенсию.

Например, если для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь 33 года страхового стажа, то лицо, имеющее 25 лет стажа в Украине и 8 лет работы за границей, получит право на пенсию.

В то же время иностранный стаж не влияет на размер пенсионных выплат, если иное не предусмотрено международными договорами Украины с конкретными государствами.

Какие документы нужны для подтверждения стажа за границей

Для зачета периодов работы за пределами Украины к заявлению о назначении пенсии необходимо приложить документы, выданные компетентными органами другого государства, которые подтверждают:

  • периоды работы лица;
  • зачисление этих периодов в страховой стаж в соответствии с законодательством страны трудоустройства.

В качестве подтверждения также могут использоваться:

  • трудовые договоры;
  • расчетные листки по заработной плате;
  • справки работодателя;
  • декларации о доходах и другие документы, подтверждающие трудовую деятельность.

Легализация документов: что нужно учитывать

Документы, выданные за границей, признаются действительными в Украине при условии их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.

Информацию о порядке легализации можно получить на официальных страницах дипломатических учреждений Украины в стране, где были выданы соответствующие документы.

Что делать, если документов не хватает

Если гражданин не может самостоятельно предоставить необходимые документы либо представленные сведения являются неполными или требуют уточнения, территориальный орган Пенсионного фонда Украины в течение пяти рабочих дней обращается в Министерство иностранных дел Украины.

В таком случае МИД через дипломатические каналы направляет запросы в компетентные органы иностранного государства для получения необходимой информации.

После получения ответа Министерство иностранных дел не позднее чем через пять рабочих дней передает сведения в территориальный орган Пенсионного фонда, который засчитывает подтвержденные периоды работы за границей в страховой стаж в календарном исчислении.

Когда заявление на пенсию считается поданным

Если подтверждающие документы поступили более чем через три месяца после подачи заявления о назначении пенсии, датой его принятия будет считаться день поступления таких документов.

Если же необходимые подтверждения получены еще до обращения лица за пенсией, орган Пенсионного фонда обязан уведомить гражданина о необходимости подать заявление для назначения пенсионных выплат.

Зачем нужно подтверждение иностранного стажа

Подтверждающие документы позволяют официально учесть трудовую деятельность человека, осуществлявшуюся в разных странах и правовых системах. Благодаря этому граждане могут реализовать свое право на социальную защиту и пенсионное обеспечение в Украине даже после многолетней работы за границей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За пересылку сообщений в мессенджерах могут привлечь даже к уголовной ответственности

Законно ли распространять чужую переписку в Telegram, Viber и WhatsApp.

Верховный Суд признал право ТЦК обжаловать решения в семейных спорах из-за возможного влияния на мобилизацию

ТЦК получило право вмешиваться в семейные споры, если они влияют на мобилизацию — позиция Верховного Суда.

СЗЧ без судимости: новые правила возвращения военных, сроки возобновления службы и денежного обеспечения

Программа обещает право выбора подразделения и освобождение от уголовной ответственности, но имеет дедлайны.

ДТП во время урока вождения: за ошибку ученика патрульные составят протокол на инструктора

Во время обучения вождению риск попасть в ДТП значительно выше из-за неопытности ученика, однако водителем в учебном автомобиле считается именно инструктор.

Суд под прицелом Брюсселя: для вступления в ЕС Украина должна создать золотой стандарт отбора судей

Первый кластер переговоров с ЕС открыт — что именно Украина уже успела сделать, где прячутся наибольшие риски и почему жесткие судейские конкурсы являются билетом Украины в Европейский Союз.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]