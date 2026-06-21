Как подтвердить годы работы за границей и получить право на пенсию

Трудовой стаж, приобретенный в других странах, поможет достичь необходимого количества лет для выхода на пенсию.

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Украинцы, которые длительное время работали за пределами страны, имеют возможность учесть этот период для получения права на пенсию в Украине. Это особенно актуально для тех, кто вернулся домой после работы за границей или приближается к пенсионному возрасту и не имеет необходимого количества лет страхового стажа в Украине. Порядок позволяет учитывать иностранный стаж даже в случаях, когда между Украиной и государством трудоустройства отсутствует международное соглашение о взаимном зачете стажа. В то же время для этого необходимо подтвердить периоды работы соответствующими документами и соблюдать установленную процедуру.

Как засчитывается страховой стаж, приобретенный за границей

Порядок зачета страхового стажа, приобретенного за пределами Украины, для назначения пенсии регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2025 года №562 «Некоторые вопросы исчисления страхового стажа».

Документ предоставляет возможность реализовать право на пенсионное обеспечение гражданам, которые работали в иностранных государствах, даже если Украина не имеет с этими странами международных договоров о взаимном зачете страхового стажа.

При этом важно учитывать, что страховой стаж, приобретенный за границей, используется исключительно для определения права на пенсию, то есть для достижения необходимой продолжительности страхового стажа.

Влияет ли иностранный стаж на размер пенсии

Периоды работы за границей могут помочь человеку выполнить требование относительно минимального количества лет страхового стажа для выхода на пенсию.

Например, если для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь 33 года страхового стажа, то лицо, имеющее 25 лет стажа в Украине и 8 лет работы за границей, получит право на пенсию.

В то же время иностранный стаж не влияет на размер пенсионных выплат, если иное не предусмотрено международными договорами Украины с конкретными государствами.

Какие документы нужны для подтверждения стажа за границей

Для зачета периодов работы за пределами Украины к заявлению о назначении пенсии необходимо приложить документы, выданные компетентными органами другого государства, которые подтверждают:

периоды работы лица;

зачисление этих периодов в страховой стаж в соответствии с законодательством страны трудоустройства.

В качестве подтверждения также могут использоваться:

трудовые договоры;

расчетные листки по заработной плате;

справки работодателя;

декларации о доходах и другие документы, подтверждающие трудовую деятельность.

Легализация документов: что нужно учитывать

Документы, выданные за границей, признаются действительными в Украине при условии их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.

Информацию о порядке легализации можно получить на официальных страницах дипломатических учреждений Украины в стране, где были выданы соответствующие документы.

Что делать, если документов не хватает

Если гражданин не может самостоятельно предоставить необходимые документы либо представленные сведения являются неполными или требуют уточнения, территориальный орган Пенсионного фонда Украины в течение пяти рабочих дней обращается в Министерство иностранных дел Украины.

В таком случае МИД через дипломатические каналы направляет запросы в компетентные органы иностранного государства для получения необходимой информации.

После получения ответа Министерство иностранных дел не позднее чем через пять рабочих дней передает сведения в территориальный орган Пенсионного фонда, который засчитывает подтвержденные периоды работы за границей в страховой стаж в календарном исчислении.

Когда заявление на пенсию считается поданным

Если подтверждающие документы поступили более чем через три месяца после подачи заявления о назначении пенсии, датой его принятия будет считаться день поступления таких документов.

Если же необходимые подтверждения получены еще до обращения лица за пенсией, орган Пенсионного фонда обязан уведомить гражданина о необходимости подать заявление для назначения пенсионных выплат.

Зачем нужно подтверждение иностранного стажа

Подтверждающие документы позволяют официально учесть трудовую деятельность человека, осуществлявшуюся в разных странах и правовых системах. Благодаря этому граждане могут реализовать свое право на социальную защиту и пенсионное обеспечение в Украине даже после многолетней работы за границей.

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