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Могут ли отменить пенсию по инвалидности после трудоустройства: что говорит закон

16:35, 21 июня 2026
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Многие украинцы опасаются потерять выплаты из-за работы, однако закон предусматривает другие правила.
Могут ли отменить пенсию по инвалидности после трудоустройства: что говорит закон
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Многие украинцы после назначения пенсии продолжают трудовую деятельность. В то же время у людей с инвалидностью часто возникает вопрос, повлияет ли официальное трудоустройство на право получать пенсию и пользоваться предусмотренными государством льготами.

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Украинское законодательство позволяет лицам с инвалидностью официально работать и одновременно получать пенсию, льготы и другие виды государственной помощи.

Право людей с инвалидностью на равное участие в общественной жизни, в частности в сфере труда, предусмотрено Законом Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине». Также работодатели обязаны создавать рабочие места для таких работников и выполнять установленные нормативы трудоустройства.

Могут ли отменить пенсию после официального трудоустройства

Действующее законодательство не содержит запретов или ограничений относительно трудоустройства лиц, получающих пенсию по инвалидности.

Поэтому официальная работа не является основанием для прекращения пенсионных выплат или отмены льгот. Человек может работать, получать заработную плату и одновременно сохранять право на пенсию по инвалидности.

Таким образом, трудоустройство само по себе не влияет на право лица на пенсионное обеспечение и другие социальные гарантии.

Какой размер пенсии по инвалидности

Пенсия по инвалидности на общих основаниях назначается при наличии страхового стажа от одного до 15 лет. Необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором лицу установлена инвалидность.

Размер пенсии по инвалидности определяется в зависимости от группы инвалидности и исчисляется в процентах от пенсии по возрасту:

  • 100% пенсии по возрасту — для лиц с инвалидностью I группы;
  • 90% пенсии по возрасту — для лиц с инвалидностью II группы;
  • 50% пенсии по возрасту — для лиц с инвалидностью III группы.

При исчислении пенсии в страховой стаж засчитывается не только фактически приобретенный страховой стаж, но и период со дня установления инвалидности до достижения лицом 60-летнего возраста.

Минимальная пенсия по инвалидности в 2026 году

Законодательство гарантирует, что пенсия по инвалидности не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому пенсия по инвалидности не может быть ниже этой суммы.

В то же время пенсии по инвалидности для военнослужащих и лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, назначаются по отдельным правилам и на иных условиях, определенных специальным законодательством.

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