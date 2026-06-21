Когда сокращение является законным: Верховный Суд разъяснил гарантии для работников

В деле психолога черниговской поликлиники ВС подробно оценил реальность сокращения должности, наличие вакансий и соблюдение гарантий работника.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу практического психолога черниговской поликлиники, который оспаривал свое увольнение в связи с сокращением штата. Суд пришел к выводу, что работодатель соблюдал предусмотренную КЗоТ процедуру: работника заблаговременно предупредили о высвобождении, сокращение должности было реальным, а преимущественное право на оставление на работе принадлежало другому работнику с более высокой квалификацией и большим стажем работы по специальности.

Обстоятельства дела

Практический психолог Коммунального некоммерческого предприятия «Семейная поликлиника» Черниговского городского совета работал в учреждении с перерывами с 2007 года, а последнюю должность занимал на 0,5 ставки. В апреле 2023 года он обратился в суд с требованиями признать незаконным приказ об увольнении, восстановить его на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, установить факт моббинга и возместить моральный вред.

Истец утверждал, что руководство медучреждения систематически оказывало на него давление, неоднократно предупреждало о предстоящем сокращении и в итоге уволило с нарушением трудового законодательства. По его мнению, работодатель не предложил все возможные варианты трудоустройства, неправильно определил работника, который должен был остаться на работе, а сокращение его должности фактически произошло уже после увольнения.

Дело суды рассматривали неоднократно. Сначала суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, а апелляционный суд лишь изменил дату увольнения. В июле 2024 года Верховный Суд отменил это решение апелляции и направил дело на новое рассмотрение, подчеркнув, что для правильного разрешения спора необходимо детально проверить штатные расписания и установить дату фактического вывода должности истца из штатного расписания. После нового рассмотрения апелляционный суд вновь пришел к выводу о законности увольнения.

Что установили суды

Суды установили, что в конце 2022 года руководство поликлиники приняло решение о сокращении 0,5 штатной единицы практического психолога. Работодатель обосновывал это завершением действия договоров с НСЗУ и ожидаемым неподписанием контрактов по отдельным пакетам медицинских услуг, что, по его мнению, должно было привести к уменьшению финансирования учреждения и сокращению штата.

Работника персонально предупредили о предстоящем высвобождении 30 декабря 2022 года, то есть более чем за два месяца до увольнения.

При определении кандидатуры для сокращения работодатель сравнивал двух работников, занимавших аналогичные должности. Комиссия учла их квалификацию, стаж работы и другие обстоятельства. Другой психолог имел квалификационную категорию «специалист высшей категории» и более 22 лет стажа по специальности, тогда как истец имел вторую квалификационную категорию и около 12 лет стажа. По результатам такого сравнения комиссия определила, что преимущественное право на оставление на работе имеет другой работник.

При повторном рассмотрении апелляционный суд исследовал штатные расписания и установил, что в соответствии с изменениями, утвержденными в декабре 2022 года, из штатного расписания с 2 марта 2023 года была выведена 0,5 штатной единицы практического психолога второй квалификационной категории. Именно эту должность занимал истец по основному месту работы. Таким образом, должность была сокращена до издания приказа об увольнении от 6 марта 2023 года.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд напомнил, что при рассмотрении споров об увольнении в связи с сокращением штата суды не оценивают целесообразность самого сокращения. Они проверяют, действительно ли произошли изменения в организации труда и соблюдал ли работодатель требования законодательства при высвобождении работника.

Верховный Суд отметил, что одной из главных гарантий работника при сокращении является обязанность работодателя предложить ему имеющиеся вакансии. Вместе с тем такая обязанность считается выполненной, если работнику предложены все реально имеющиеся вакантные должности, которые он может занимать с учетом образования, квалификации и опыта работы.

Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о том, что сокращение штата было реальным и документально подтвержденным, работника надлежащим образом предупредили о предстоящем увольнении, а работодатель надлежащим образом проверил вопрос преимущественного права на оставление на работе. Суд также учел, что другой работник имел более высокую квалификационную категорию и значительно больший стаж работы по специальности.

Не поддержал Верховный Суд и довод о том, что истца уволили во время отпуска. Суды установили, что на день увольнения ему не был предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по основному месту работы, поэтому соответствующие аргументы признаны необоснованными.

Также суд отклонил утверждение о наличии вакантной должности на 0,5 ставки на период отпуска по уходу за ребенком основного работника. Верховный Суд отметил, что такая должность не была вакантной, поскольку ее уже занимал сам истец на условиях внутреннего совместительства.

Отдельно Верховный Суд не согласился с аргументом о том, что должность истца сократили только с 1 апреля 2023 года. Суд указал, что еще приказом от 27 декабря 2022 года в штатное расписание были внесены изменения, которыми с 2 марта 2023 года выведена 0,5 штатной единицы практического психолога. Эти обстоятельства подтверждались и выпиской из изменений к штатному расписанию, действовавшей на момент увольнения работника.

Кроме того, Верховный Суд подчеркнул, что остальные доводы кассационной жалобы фактически сводятся к несогласию с оценкой доказательств и установленными судами обстоятельствами, тогда как переоценка доказательств не относится к полномочиям суда кассационной инстанции.

С учетом установленных обстоятельств Кассационный гражданский суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение Новозаводского районного суда Чернигова и постановление Черниговского апелляционного суда по делу 751/3322/23 — без изменений. Постановление вступило в законную силу с момента принятия и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.