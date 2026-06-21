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Во Франции запретили алкоголь во время музыкального фестиваля из-за аномальной жары

15:59, 21 июня 2026
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В связи с красным уровнем погодной опасности власти Франции ограничили продажу и употребление алкоголя на отдельных мероприятиях музыкального фестиваля.
Во Франции запретили алкоголь во время музыкального фестиваля из-за аномальной жары
Фото: Getty Images
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Во Франции на части мероприятий ежегодного музыкального фестиваля Fête de la Musique в воскресенье запретили употребление алкоголя из-за аномальной жары. Об этом сообщает BBC. Ограничения ввели на фоне «красного» уровня погодной опасности в стране.

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Ежегодный фестиваль Fête de la Musique традиционно собирает миллионы людей на улицах по всей Франции. Однако в этом году часть мероприятий ограничили из-за чрезвычайно высоких температур и предупреждений метеослужб.

Правительство Франции запретило употребление алкоголя в общественных местах на отдельных официальных мероприятиях в рамках фестиваля. В канцелярии премьер-министра Себастьяна Лекорню отметили, что соответствующие учреждения получили указание не предлагать алкоголь.

Последствия для инфраструктуры и мероприятий

Затянувшаяся жара уже вызвала перебои в работе инфраструктуры: отменены десятки железнодорожных рейсов, частично приостановлен учебный процесс в учебных заведениях.

Власти также призвали ограничить потребление алкоголя, чтобы снизить нагрузку на экстренные службы и медицинскую систему и позволить врачам сосредоточиться на помощи наиболее уязвимым группам населения.

Дополнительные меры поддержки населения

В Париже для смягчения последствий жары городские власти оставляют парки и сады открытыми в ночное время, чтобы жители и туристы могли найти прохладу.

Фестиваль Fête de la Musique проводится уже более 40 лет и традиционно приходится на день летнего солнцестояния. В прошлом году мероприятия в Париже посетили около двух миллионов человек.

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Франция

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