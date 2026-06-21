С 1 июля изменится система подготовки специалистов по работе с ветеранами — подробности

В Украине вводится единый стандарт подготовки поставщиков услуг для ветеранов.

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С 1 июля поставщиков услуг для ветеранов, ветеранок и их семей будут обучать по единому государственному стандарту. В Министерстве по делам ветеранов сообщили, что стартует экспериментальный проект по формированию системы подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих с ветеранским сообществом.

Единая система подготовки специалистов

В Минветеранов отметили, что проект предусматривает создание унифицированного подхода к обучению всех, кто предоставляет услуги ветеранам войны и членам их семей.

Речь идет, в частности, и о специалистах по сопровождению. Они должны получить одинаковые знания, четкое понимание своих обязанностей и практические навыки для качественной работы с ветеранами и их семьями.

Кто будет обучать

Министерство формирует официальный перечень организаций и физических лиц-предпринимателей, которые будут иметь право проводить обучение.

Включение в этот перечень будет подтверждать наличие у провайдеров необходимых компетенций, опыта и материально-технической базы для подготовки поставщиков услуг.

С 1 июля 2026 года обучение будет проводиться исключительно у отобранных провайдеров, что должно обеспечить единые стандарты качества по всей стране.

Кто может стать провайдером обучения

В перечень могут быть включены:

юридические лица независимо от формы собственности и организационно-правовой формы;

физические лица-предприниматели, которые проводят или планируют проводить обучение для поставщиков услуг.

Как подать заявку

Организации и предприниматели, желающие присоединиться к проекту, должны отправить сообщение на электронный адрес Минветеранов: [email protected].

Форма сообщения доступна по ссылке, предоставленной министерством.

К заявке необходимо приложить пакет документов, в частности:

информацию о материально-технической базе (помещения, доступность для людей с ограниченной подвижностью, наличие парковки или удобного подъезда и т. п.). В случае дистанционного обучения эти данные не предоставляются, но формат обучения обязательно указывается;

копию учебной программы, разработанную в соответствии с требованиями Минветеранов и утвержденными образовательными программами;

сведения о штатной численности сотрудников и количестве преподавателей;

документы, подтверждающие квалификацию преподавателей (дипломы, языковые сертификаты, трудовые документы или контракты);

информацию об обустройстве рабочих мест в соответствии с требованиями к проведению обучения.

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