Как оформить первый заграничный паспорт для ребенка, родившегося за границей — перечень документов и нюансы

Для детей до 14 лет обязательными являются свидетельство о рождении иностранного образца с легализацией, паспорт одного из родителей и соблюдение требований к переводу документов.

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Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, как оформить заграничный паспорт для ребенка, но что нужно знать для оформления первого заграничного паспорта ребенку, родившемуся за пределами Украины, — рассказываем: необходимо подготовить определенный пакет документов.

Необходимые документы для детей до 14 лет

Для оформления паспорта необходимо предоставить:

Свидетельство о рождении, выданное иностранным государством. Оно должно быть с апостилем и переводом на украинский язык. Перевод должен быть заверен дипломатическим представительством Украины или нотариусом в Украине.

Для детей до 12 лет личное присутствие, как правило, не является обязательным — достаточно качественной цветной фотографии размером 10×15 см.

Паспорт одного из родителей, если оба являются гражданами Украины.

Важные условия

Если на момент рождения ребенка один или оба родителя были иностранцами, необходимо дополнительно подать справку о регистрации ребенка в качестве гражданина Украины.

Документы иностранного образца должны быть легализованы в соответствии с требованиями страны, в которой они были выданы.

Сроки оформления

Оформление заграничного паспорта для ребенка за рубежом занимает:

до 3 месяцев в стандартном порядке;

до 1,5 месяца в срочном порядке.

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