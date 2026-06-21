ИИ создал вакцину против всех вариантов COVID-19 — результаты испытаний

Учёные Кембриджского университета заявили о прорыве в медицине — ключевой компонент вакцины, созданный с помощью искусственного интеллекта, прошел первые клинические испытания.

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Команда исследователей из Кембриджского университета сообщила о создании нового типа вакцины с помощью искусственного интеллекта. По данным BBC, это первый случай, когда ключевой компонент вакцины был полностью спроектирован искусственным интеллектом и прошел испытания на людях.

По словам ученых, разработанная вакцина предназначена для защиты от всех коронавирусов. Она потенциально может обеспечивать защиту не только от известных вариантов COVID-19, но и от вирусов, которые в настоящее время циркулируют среди животных и могут в будущем вызвать новую пандемию.

Хотя исследование находится на ранней стадии, команда уже работает над аналогичными вакцинами против гриппа и вируса Эбола.

Ученые отмечают, что некоторые вирусы быстро мутируют, из-за чего эффективность вакцин со временем снижается. Именно поэтому препараты против COVID-19 и сезонного гриппа требуют регулярного обновления.

Профессор Кембриджского университета Джонатан Гини заявил, что новый подход должен помочь изменить эту ситуацию.

«Мы всегда отстаем. То, что мы пытаемся сделать, — это опередить события», — сказал он.

По словам учёного, цель исследования заключается в создании вакцин, которые будут защищать не только от известных вирусов, но и от тех, которые могут стать причиной будущих вспышек заболеваний.

Обычно вакцины создаются на основе конкретного штамма вируса, циркулирующего на момент разработки препарата. В данном случае исследователи использовали генетические коды различных коронавирусов, выявленных в рамках программ мониторинга потенциальных вирусных угроз.

Полученные генетические данные проанализировала система искусственного интеллекта. На их основе она создала так называемый «суперантиген» — компонент вакцины, который должен научить иммунную систему распознавать целую группу родственных вирусов, даже если они мутируют или передаются от животных к людям.

Антигены являются ключевыми компонентами вакцин, поскольку именно на них направляется иммунный ответ организма.

Джонатан Гини подчеркнул, что это первый случай испытания на людях антигена, созданного искусственным интеллектом.

«Эта технология удивляет всех нас. Впечатляет то, что мы можем делать с её помощью на благо человечества», — отметил он.

Первый этап клинических испытаний охватил 39 добровольцев и был направлен на оценку безопасности вакцины. Второе исследование, в котором участвуют около 200 человек, должно помочь оценить, насколько эффективно она формирует иммунный ответ.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Infection. В статье отмечается, что воздействие вакцины на иммунную систему пока было «умеренным», однако полученные данные уже привлекли внимание специалистов.

Профессор Сол Фауст, проводивший часть испытаний в Университете Саутгемптона, заявил, что эта технология «безусловно обладает потенциалом» и является «действительно впечатляющей».

«Особенно интересно то, что эта технология значительно лучше подходит для создания вакцин против потенциальных пандемий в ситуациях, когда вирусы мутируют», — сказал он.

Параллельно команда исследователей проводит испытания на животных универсальной вакцины против сезонного гриппа, которая не потребует ежегодного обновления. Также продолжается работа над вакциной против птичьего гриппа H5N1 на случай, если этот вирус начнет широко распространяться среди людей.

Кроме того, ученые изучают возможность создания вакцины против вирусных геморрагических лихорадок, в частности различных видов вируса Эбола. Поводом для этого стала вспышка заболевания в Демократической Республике Конго, вызванная видом вируса, для которого пока не существует вакцины.

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