Россия распространяет фейк о похищении оружия из учебного центра ВСУ в Черниговской области — ЦПД СНБО

В ЦПД опровергли сообщения российской пропаганды о якобы массовом исчезновении оружия и подчеркнули, что никаких официальных подтверждений этому нет.

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Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы похищении большого количества оружия из одного из учебных центров Вооруженных сил Украины в Черниговской области.

В ЦПД отметили, что никаких подтверждений этим заявлениям нет. Все подобные сообщения основываются исключительно на анонимных источниках и не содержат фактов или доказательств. В то же время украинские официальные структуры и правоохранительные органы не сообщали о подобных случаях.

В Центре подчеркнули, что такие информационные вбросы направлены на подрыв доверия к Вооруженным силам Украины, правоохранительным органам и государственным институтам, а также на усиление сомнений и раскола внутри украинского общества.

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