Россия распространяет фейк о похищении оружия из учебного центра ВСУ в Черниговской области — ЦПД СНБО
Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы похищении большого количества оружия из одного из учебных центров Вооруженных сил Украины в Черниговской области.
В ЦПД отметили, что никаких подтверждений этим заявлениям нет. Все подобные сообщения основываются исключительно на анонимных источниках и не содержат фактов или доказательств. В то же время украинские официальные структуры и правоохранительные органы не сообщали о подобных случаях.
В Центре подчеркнули, что такие информационные вбросы направлены на подрыв доверия к Вооруженным силам Украины, правоохранительным органам и государственным институтам, а также на усиление сомнений и раскола внутри украинского общества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.