Надбавка и досрочная пенсия: какие льготы получат участники боевых действий в 2026 году

Ветераны могут получать ежемесячную доплату в размере 647 гривен, а также выйти на пенсию на несколько лет раньше по сравнению с общими правилами.

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Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны в 2026 году могут рассчитывать не только на ежемесячную доплату к пенсии, но и на право досрочно выйти на заслуженный отдых. Размер надбавки вырос из-за повышения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а минимальные пенсионные гарантии для ветеранов остаются выше общегосударственных. Также законодательство предусматривает специальные условия для тех, кто после назначения пенсии повторно вернулся на военную службу.

Кто имеет право на надбавку к пенсии в 2026 году

Право на дополнительную ежемесячную выплату имеют граждане со статусом участника боевых действий (УБД), а также лица с инвалидностью вследствие войны.

Социальные гарантии для ветеранов определены Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Согласно законодательству, к основному размеру пенсии ежемесячно начисляется надбавка в размере 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен. Соответственно, размер ветеранской надбавки составляет 647 гривен в месяц.

Кроме того, участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны дополнительно получают целевую денежную помощь на улучшение материального положения в размере 40 гривен.

Какая минимальная пенсия гарантирована участникам боевых действий

Помимо установленных законом надбавок, для ветеранов действуют отдельные минимальные пенсионные гарантии.

В 2026 году минимальный размер пенсионной выплаты для граждан со статусом участника боевых действий составляет около 5,5 тысячи гривен. Для сравнения, в прошлом году этот показатель находился на уровне 4 958 гривен.

В то же время законодательство предусматривает дополнительные гарантии для ветеранов, которые после выхода на пенсию вновь проходят военную службу. Если пенсионер возвращается в войска по мобилизации или контракту, выплата назначенной пенсии не прекращается.

После завершения службы и увольнения в запас Пенсионный фонд проводит перерасчет пенсии с учетом дополнительно приобретенного стажа и выслуги лет.

Досрочная пенсия для УБД: какие условия действуют в 2026 году

Статус участника боевых действий дает право выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста.

Если для большинства граждан право на пенсию зависит от возраста и страхового стажа и может наступать в 60, 63 или 65 лет, то ветераны имеют право на досрочное пенсионное обеспечение.

В 2026 году для назначения такой пенсии необходимо соответствовать следующим требованиям:

мужчины — достичь 55-летнего возраста и иметь не менее 25 лет страхового стажа;

женщины — достичь 50-летнего возраста и иметь не менее 20 лет страхового стажа.

Таким образом, участники боевых действий могут оформить пенсию на несколько лет раньше, чем это предусмотрено общими правилами.

Какие документы необходимы для оформления пенсии и надбавок

Для назначения ветеранской пенсии и всех предусмотренных законом доплат необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать пакет документов.

В частности, понадобятся:

заявление установленного образца;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж либо прохождение службы;

удостоверение участника боевых действий;

справка о заработной плате (при необходимости);

справка, подтверждающая непосредственное участие в мероприятиях по обороне государства в связи с военной агрессией РФ;

цветная фотография для оформления пенсионного удостоверения.

Что изменилось для ветеранов в 2026 году

Повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, привело к увеличению размера пенсионной надбавки для участников боевых действий до 647 гривен в месяц.

Помимо ежемесячной доплаты, ветераны сохраняют право на гарантированный минимальный размер пенсии, досрочный выход на заслуженный отдых и дальнейший перерасчет выплат в случае продолжения военной службы. Для получения всех предусмотренных законом льгот необходимо своевременно подтвердить свой статус и подать в Пенсионный фонд полный пакет документов.

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