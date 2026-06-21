Надбавка и досрочная пенсия: какие льготы получат участники боевых действий в 2026 году
Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны в 2026 году могут рассчитывать не только на ежемесячную доплату к пенсии, но и на право досрочно выйти на заслуженный отдых. Размер надбавки вырос из-за повышения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а минимальные пенсионные гарантии для ветеранов остаются выше общегосударственных. Также законодательство предусматривает специальные условия для тех, кто после назначения пенсии повторно вернулся на военную службу.
Кто имеет право на надбавку к пенсии в 2026 году
Право на дополнительную ежемесячную выплату имеют граждане со статусом участника боевых действий (УБД), а также лица с инвалидностью вследствие войны.
Социальные гарантии для ветеранов определены Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Согласно законодательству, к основному размеру пенсии ежемесячно начисляется надбавка в размере 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен. Соответственно, размер ветеранской надбавки составляет 647 гривен в месяц.
Кроме того, участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны дополнительно получают целевую денежную помощь на улучшение материального положения в размере 40 гривен.
Какая минимальная пенсия гарантирована участникам боевых действий
Помимо установленных законом надбавок, для ветеранов действуют отдельные минимальные пенсионные гарантии.
В 2026 году минимальный размер пенсионной выплаты для граждан со статусом участника боевых действий составляет около 5,5 тысячи гривен. Для сравнения, в прошлом году этот показатель находился на уровне 4 958 гривен.
В то же время законодательство предусматривает дополнительные гарантии для ветеранов, которые после выхода на пенсию вновь проходят военную службу. Если пенсионер возвращается в войска по мобилизации или контракту, выплата назначенной пенсии не прекращается.
После завершения службы и увольнения в запас Пенсионный фонд проводит перерасчет пенсии с учетом дополнительно приобретенного стажа и выслуги лет.
Досрочная пенсия для УБД: какие условия действуют в 2026 году
Статус участника боевых действий дает право выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста.
Если для большинства граждан право на пенсию зависит от возраста и страхового стажа и может наступать в 60, 63 или 65 лет, то ветераны имеют право на досрочное пенсионное обеспечение.
В 2026 году для назначения такой пенсии необходимо соответствовать следующим требованиям:
- мужчины — достичь 55-летнего возраста и иметь не менее 25 лет страхового стажа;
- женщины — достичь 50-летнего возраста и иметь не менее 20 лет страхового стажа.
Таким образом, участники боевых действий могут оформить пенсию на несколько лет раньше, чем это предусмотрено общими правилами.
Какие документы необходимы для оформления пенсии и надбавок
Для назначения ветеранской пенсии и всех предусмотренных законом доплат необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать пакет документов.
В частности, понадобятся:
- заявление установленного образца;
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж либо прохождение службы;
- удостоверение участника боевых действий;
- справка о заработной плате (при необходимости);
- справка, подтверждающая непосредственное участие в мероприятиях по обороне государства в связи с военной агрессией РФ;
- цветная фотография для оформления пенсионного удостоверения.
Что изменилось для ветеранов в 2026 году
Повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, привело к увеличению размера пенсионной надбавки для участников боевых действий до 647 гривен в месяц.
Помимо ежемесячной доплаты, ветераны сохраняют право на гарантированный минимальный размер пенсии, досрочный выход на заслуженный отдых и дальнейший перерасчет выплат в случае продолжения военной службы. Для получения всех предусмотренных законом льгот необходимо своевременно подтвердить свой статус и подать в Пенсионный фонд полный пакет документов.
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