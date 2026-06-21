Прохождение ВВК с опозданием не спасает от штрафа в 17 тысяч гривен: мужчина проиграл дело против ТЦК

Мужчина прошел ВВК и был признан пригодным к военной службе, однако суд оставил штраф ТЦК в силе.

Фото: informator.ua

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Седьмой апелляционный административный суд пришел к выводу, что военнообязанный, который был признан ограниченно пригодным к военной службе, обязан самостоятельно пройти повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года. Последующее прохождение ВВК после истечения установленного срока не опровергает факт уже совершенного административного правонарушения.

Суд оставил без изменений решение Шевченковского районного суда Черновцов, который отказал в отмене постановления ТЦК и СП о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Обстоятельства дела

Истец был уволен с военной службы в 2023 году и состоял на воинском учете как военнообязанный. До вступления в силу Закона №3621-IX он имел статус лица, признанного ограниченно пригодным к военной службе в военное время.

После законодательных изменений граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее были признаны ограниченно пригодными к военной службе, были обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе. Закон также возложил на таких лиц обязанность самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки либо воспользоваться электронным кабинетом для получения направления на ВВК.

ТЦК и СП установил, что военнообязанный не выполнил эту обязанность в установленный срок. В связи с этим 15 сентября 2025 года он был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП и оштрафован на 17 000 грн.

В то же время 10 сентября 2025 года, то есть уже после истечения установленного законом срока, мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан пригодным к военной службе. Именно на это обстоятельство он ссылался, обжалуя штраф.

Аргументы сторон

Истец утверждал, что на момент вынесения постановления уже прошел ВВК, а потому событие административного правонарушения отсутствовало. Кроме того, он считал, что ТЦК и СП пропустил сроки привлечения к административной ответственности и что он не был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела.

В свою очередь ответчик настаивал, что лицо не выполнило установленную законом обязанность пройти повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года, а потому постановление о наложении штрафа является законным.

Выводы апелляционного суда

Коллегия судей согласилась с выводами суда первой инстанции и отметила, что для лиц, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, обязанность пройти повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года возникала непосредственно из закона. Суд подчеркнул, что выполнение этой обязанности не было поставлено в зависимость от вручения повестки либо иного отдельного вызова.

Апелляционный суд установил, что до 5 июня 2025 года истец повторный медицинский осмотр не проходил и не предоставил доказательств того, что обращался в ТЦК и СП либо через электронный кабинет для получения направления на ВВК.

Что касается прохождения ВВК 10 сентября 2025 года, коллегия судей отметила, что это обстоятельство подтверждает лишь последующее исполнение лицом своей обязанности, однако не опровергает факт ее неисполнения в срок, определенный законом. Суд указал, что именно неисполнение обязанности до 5 июня 2025 года образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210-1 КУоАП. Последующее прохождение ВВК после истечения установленного срока не устраняет факт уже допущенного нарушения.

Что сказал суд о сроках привлечения к ответственности

Апелляционный суд также отклонил доводы о пропуске сроков наложения административного взыскания.

Коллегия судей обратила внимание, что для правонарушений, предусмотренных статьей 210-1 КУоАП и совершенных в особый период, применяются специальные сроки, определенные частью девятой статьи 38 КУоАП.

Суд исходил из того, что днем совершения правонарушения является 6 июня 2025 года — день, следующий после окончания срока, отведенного законом для прохождения повторного медицинского осмотра. В то же время правонарушение было выявлено 10 сентября 2025 года при составлении протокола об административном правонарушении. Поскольку постановление было вынесено 15 сентября 2025 года, это произошло в пределах трехмесячного срока со дня выявления правонарушения и годичного срока со дня его совершения.

Уведомление о рассмотрении дела

Не согласился суд и с доводами о ненадлежащем уведомлении истца о рассмотрении дела.

Как установила коллегия судей, в протоколе об административном правонарушении были указаны дата, время и место рассмотрения дела, а также содержалась подпись истца об ознакомлении с его содержанием. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что лицо было надлежащим образом проинформировано о рассмотрении дела и имело возможность реализовать свои процессуальные права.

Решение суда

Седьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Шевченковского районного суда Черновцов по делу №727/2551/26 — без изменений. Суд признал, что ТЦК и СП доказал факт нарушения истцом установленной законом обязанности пройти повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года, а постановление о наложении штрафа было принято уполномоченным лицом и с соблюдением требований законодательства.

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