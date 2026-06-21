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Можно ли вернуться в жилье после незаконного выселения: Верховный Суд должен определить новый подход

14:29, 21 июня 2026
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Является ли вселение надлежащим способом защиты для лиц, которых фактически лишили доступа к жилью во внесудебном порядке
Можно ли вернуться в жилье после незаконного выселения: Верховный Суд должен определить новый подход
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Верховный Суд передал на рассмотрение Объединенной палаты Кассационного гражданского суда дело о фактическом выселении жительницы из квартиры, которая после обращения взыскания на предмет ипотеки перешла в собственность другого лица. Коллегия судей пришла к выводу, что в судебной практике существуют различные подходы к вопросу, является ли вселение надлежащим способом защиты в случаях, когда лицо было лишено доступа к жилью вне судебной процедуры.

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Перед Объединенной палатой поставлен вопрос принципиального значения: может ли человек, который утверждает, что его без судебного решения лишили доступа к жилью, требовать своего возвращения в него путем вселения, либо его защита должна ограничиваться требованиями о возмещении убытков или морального вреда.

Обстоятельства дела

Истец проживала в квартире вместе с семьей. Это жилье было приобретено ее матерью в 2007 году преимущественно за кредитные средства банка и передано в ипотеку в обеспечение кредита. В дальнейшем права требования по кредиту были уступлены финансовой компании, которая в 2021 году отчуждила квартиру другому обществу в порядке статьи 38 Закона «Об ипотеке».

По утверждению истца, в августе 2023 года ее и членов семьи без их согласия сняли с регистрации места жительства, а доступ в квартиру был заблокирован путем замены замков. Она настаивала, что никакого судебного решения о выселении не существовало, письменных требований о добровольном освобождении жилья она не получала, а сама квартира была ее единственным жильем. Кроме того, на тот момент у нее был новорожденный ребенок.

В иске женщина просила вселить ее в квартиру и взыскать 50 тысяч гривен морального вреда.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Ужгородский горрайонный суд частично удовлетворил иск. Суд пришел к выводу, что замена замков и фактическое лишение доступа к жилью равнозначны выселению. Суд отметил, что выселение может происходить только добровольно либо в судебном порядке, а доказательств добровольного освобождения квартиры или наличия судебного решения о выселении ответчик не предоставил. В результате суд постановил вселить истца в квартиру и присудил ей 5 тысяч гривен морального вреда.

Закарпатский апелляционный суд это решение отменил и полностью отказал в иске. Апелляционный суд исходил из того, что после перехода права собственности на квартиру к новому собственнику прекратилось производное право пользования жильем членов семьи предыдущего собственника. Следовательно, по мнению апелляционного суда, ответчик реализовывал свои полномочия собственника, а оснований для удовлетворения требований о вселении или возмещении морального вреда нет.

Почему дело попало в Объединенную палату

Рассматривая кассационную жалобу, коллегия судей КГС ВС обратила внимание, что в практике Верховного Суда уже неоднократно подчеркивалось: выселение лица из жилья возможно только добровольно либо по решению суда, а внесудебное выселение не допускается. Также в предыдущих решениях Верховный Суд отмечал, что замена замков или другие действия, которые делают невозможным доступ к жилью, могут свидетельствовать о фактическом выселении.

Вместе с тем коллегия обратила внимание на постановление Кассационного гражданского суда от 14 мая 2025 года по делу №159/3927/23, в котором был высказан иной подход. В том деле суд указал, что само по себе нарушение порядка выселения не порождает у лица права на проживание в жилье и не может автоматически быть основанием для его вселения. Было указано, что лицо может защищать свои права другими способами, в частности путем требований о предоставлении жилья либо возмещении вреда.

Именно из-за наличия различных подходов к применению способа защиты в виде вселения коллегия судей решила передать дело на рассмотрение Объединенной палаты КГС ВС.

На что обратил внимание Верховный Суд

В определении КГС ВС подробно проанализировал конституционные гарантии права на жилье, положения Гражданского кодекса, Жилищного кодекса УССР, статью 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также практику Европейского суда по правам человека относительно недопустимости произвольного выселения. Суд напомнил, что утрата жилья является наиболее серьезной формой вмешательства в право человека на уважение жилища, а потому такие споры требуют особого внимания к процессуальным гарантиям.

Кроме того, коллегия обратила внимание на пункт 52 Заключительных положений Закона «Об ипотеке», согласно которому на период военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены в отношении жилья физических лиц, находящегося в ипотеке по потребительским кредитам, приостановлено действие отдельных механизмов обращения взыскания, предусмотренных этим законом. Вместе с тем оценка влияния этой нормы на конкретный спор по существу в определении не давалась, поскольку дело пока не рассматривалось по существу.

Какой подход предлагает коллегия судей

Передавая дело на рассмотрение Объединенной палаты, коллегия фактически предложила отступить от вывода, изложенного в постановлении от 14 мая 2025 года по делу №159/3927/23.

По мнению коллегии, Объединенная палата должна сформировать вывод о том, что выселение допускается только добровольно либо в судебном порядке, внесудебное выселение не допускается, а лицо, которое было выселено из жилья с нарушением установленной процедуры, не ограничено в выборе способа защиты. Такое лицо может заявлять как требования о возмещении убытков либо морального вреда, так и требование о вселении в жилье как способ восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

Вместе с тем Верховный Суд пока не решил спор по существу. Определением дело №308/16652/23 передано на рассмотрение Объединенной палаты Кассационного гражданского суда для разрешения вопроса о применении норм права в таких правоотношениях.

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Верховный Суд судебная практика КЦС ВС

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