Военнослужащие могут законно не платить проценты по кредитам: кто имеет право на льготу

Контрактники, мобилизованные, резервисты: кто может получить кредитные каникулы в 2026 году.

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Военнослужащие, мобилизованные и резервисты имеют право на предусмотренную законом кредитную льготу, которая позволяет не платить проценты, штрафы и пеню по кредитам на время службы. Однако условия ее применения отличаются в зависимости от вида службы, а для оформления необходимо предоставить банку соответствующие подтверждающие документы. «Судебно-юридическая газета» ознакомилась с разъяснениями Министерства обороны и собрала ключевую информацию о том, кто может воспользоваться кредитными каникулами, на какие кредиты льгота не распространяется и какой пакет документов необходимо подготовить.

В чем заключается кредитная льгота для военнослужащих

На время прохождения военной службы отдельные категории защитников и защитниц Украины, а также в определенных законом случаях их жены или мужья освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитом, штрафов и пени.

Это означает, что банки и другие финансовые учреждения не имеют права начислять таким заемщикам проценты, штрафные санкции или пеню в течение периода действия льготы.

В то же время кредитные каникулы распространяются не на все виды займов.

На какие кредиты не распространяются кредитные каникулы

Льгота не действует в отношении кредитов, полученных для приобретения:

жилья, в том числе объектов незавершенного строительства;

автомобилей;

оборудования для обеспечения энергонезависимости.

В частности, речь идет о фотоэлектрических модулях, ветровых электроустановках с гибридными инверторами и другом оборудовании, если проценты по таким кредитам уже компенсируются государством или третьими лицами.

Кредитные каникулы не применяются к кредитам на покупку жилья, автомобилей и оборудования для энергонезависимости, если проценты по ним уже возмещаются по другим государственным или компенсационным программам.

Кто имеет право на кредитные каникулы

Право на льготу зависит от категории военной службы.

Мобилизованные и резервисты

Для мобилизованных военнослужащих и резервистов кредитные каникулы начинают действовать автоматически со дня призыва и сохраняются до дня увольнения со службы.

При этом место прохождения службы значения не имеет. Льгота предоставляется независимо от того, проходит военнослужащий службу на передовой или в тылу.

Контрактники и другие категории военнослужащих

Для военнослужащих по контракту и лиц, проходящих другие виды службы, право на кредитную льготу возникает только при условии непосредственного участия в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению обороны государства.

Речь идет об участии:

в антитеррористической операции (АТО);

операции Объединенных сил (ООС);

мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ после 24 февраля 2022 года.

Если военнослужащий участвовал в таких мероприятиях хотя бы один день, право на льготу возникает с первого дня такого участия и действует в течение всего дальнейшего времени службы в особый период.

Даже однократное участие в боевых действиях или мероприятиях по обороне государства дает право на применение кредитной льготы на весь дальнейший период службы.

В то же время контрактники, которые все время проходят службу без участия в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению обороны государства, воспользоваться такой льготой не могут.

Также она не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, проходящих службу в составе Вооруженных Сил Украины.

Право на кредитные каникулы предусмотрено пунктом 15 статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Какие документы нужны для оформления кредитных каникул

Для того чтобы банк прекратил начислять проценты и штрафные санкции, военнослужащему или его жене либо мужу необходимо подать соответствующий пакет документов.

Документы для мобилизованных и резервистов

Базовый пакет документов включает:

военный билет или удостоверение офицера;

справку по форме №5 о прохождении военной службы;

выписку из приказа о назначении, если в справке по форме №5 не указан вид службы;

свидетельство о браке, если оформлением льготы занимается жена или муж военнослужащего.

Какие документы дополнительно нужны контрактникам

Контрактники и военнослужащие других категорий должны предоставить не только базовый пакет документов, но и подтверждение непосредственного участия в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению обороны государства.

Таким документом может быть:

справка по форме №12 об участии в боевых действиях;

или справка, выданная в соответствии с приложениями 1, 4 или 6 к Порядку №413, которые используются для предоставления статуса участника боевых действий.

Где получить документы для банка

Все документы, необходимые для оформления кредитных каникул, выдаются строевой частью по месту прохождения военной службы.

После подачи подтверждающих документов кредитор обязан применить предусмотренные законом льготы и прекратить начисление процентов, пени и штрафных санкций в случаях, определенных законодательством.

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