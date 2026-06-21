Останется ли математика обязательным предметом на НМТ: сторонникам изменений не хватило поддержки

Тысячи украинцев выступили против обязательной математики на НМТ, но этого оказалось недостаточно.

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Дискуссия относительно перечня обязательных предметов Национального мультипредметного теста продолжается уже несколько месяцев и стала одной из самых резонансных тем в сфере образования. Часть абитуриентов и родителей настаивает на пересмотре действующих правил поступления, считая, что обязательное тестирование по отдельным дисциплинам создает чрезмерную нагрузку на выпускников. В то же время правительство и Министерство образования и науки последовательно выступают за сохранение нынешней модели НМТ. Очередной попыткой повлиять на подход к вступительной кампании стала электронная петиция с призывом сделать математику предметом по выбору, однако необходимой поддержки она не получила.

Инициатива об отмене обязательного НМТ по математике не набрала необходимого количества голосов

Петиция к правительству с призывом отменить обязательный Национальный мультипредметный тест (НМТ) по математике в 2027 году не набрала необходимого для рассмотрения количества голосов. По состоянию на 21 июня обращение собрало лишь 13,3 тысячи подписей из необходимых 25 тысяч.

В тексте петиции отмечалось, что обязательная сдача математики создает чрезмерное давление на выпускников, особенно на тех, кто планирует поступать на гуманитарные, социальные, педагогические или творческие специальности.

«Последние годы четко показывают, что обязательная математика в НМТ создает чрезмерное давление на выпускников, особенно на тех, кто планирует получать образование по гуманитарным, социальным, педагогическим или творческим специальностям. Многие абитуриенты, которые демонстрируют высокие результаты по украинскому языку, истории, литературе, иностранным языкам или другим предметам, не могут в полной мере реализовать свой потенциал из-за низких баллов именно по математике, которая часто не связана с их будущей профессией», — говорилось в обращении.

Автор петиции также утверждал, что обязательность математики приводит к неравным условиям поступления, поскольку не все ученики обладают одинаковыми математическими способностями, а дополнительные занятия с репетиторами не всегда позволяют достичь необходимого результата.

Кроме того, по мнению автора, интенсивная подготовка к тестированию по математике часто становится источником сильного стресса и тревожности для выпускников.

«В то же время интенсивная подготовка к тесту по математике становится для многих источником сильного стресса, тревожности и даже депрессивных состояний, негативно влияя на психическое здоровье, мотивацию к обучению и общую успеваемость в последний год школы», — отмечалось в петиции.

В связи с этим автор предлагал сделать математику предметом по выбору в составе НМТ.

Какие предметы сейчас являются обязательными для сдачи НМТ

В настоящее время Национальный мультипредметный тест проводится по модели, которая действовала и во время предыдущей вступительной кампании.

Поступающие сдают четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины и один предмет по выбору. Среди дисциплин по выбору — иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

Тестирование проходит в течение одного дня с возможностью прохождения дополнительных сессий в определенных случаях.

Законопроект о переводе математики в предметы по выбору

Вопрос обязательной сдачи математики в последнее время активно обсуждается не только среди абитуриентов, но и на уровне парламента.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15254-1, которым предлагается сделать математику предметом по выбору при поступлении в учреждения высшего образования.

Однако в Кабинете Министров и Министерстве образования и науки такую идею пока не поддерживают.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее заявляла, что возможности перевести математику в категорию предметов по выбору пока нет.

Аналогичную позицию озвучивал и министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

В МОН подчеркивают, что математика и история Украины должны оставаться обязательными составляющими НМТ, поскольку позволяют оценить базовый уровень знаний поступающих.

Параллельно продолжается сбор подписей за отмену обязательного НМТ по истории Украины

На фоне дискуссий относительно математики в Кабмин также подали отдельную электронную петицию с призывом пересмотреть статус другого обязательного предмета — истории Украины.

Авторы обращения предлагают отменить обязательную сдачу НМТ по истории Украины, а также внешнего независимого оценивания по этому предмету в случае возвращения системы ВНО, начиная с 2027 года.

По их мнению, необходимость сдавать четыре предмета одновременно создает дополнительную нагрузку на выпускников. Они отмечают, что из-за более низких результатов по истории часть абитуриентов теряет конкурентные позиции при поступлении даже при наличии высоких баллов по профильным дисциплинам.

Авторы петиции также утверждают, что значительный объем материала для подготовки к тесту по истории Украины нередко становится причиной стресса и эмоционального истощения школьников.

В то же время они подчеркивают, что не отрицают важность истории Украины как учебной дисциплины и составляющей формирования национального сознания. По их мнению, углубленное изучение истории может осуществляться уже в учреждениях высшего образования.

В петиции №41/010126-26эп предлагается сделать историю Украины предметом по выбору в рамках НМТ, оставив обязательными только украинский язык и математику.

Правительство готовит новые правила вступительной кампании 2027 года

Ранее сообщалось, что из-за рисков безопасности, связанных с военным положением, правительство предлагает изменить правила проведения вступительной кампании и освободить школьников от государственной итоговой аттестации.

Для этого в Верховную Раду внесен законопроект №15254 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2027 года».

В пояснениях к законодательным изменениям отмечается, что документ должен обеспечить гибкий и безопасный механизм проведения вступительной кампании в условиях военного положения и возможных угроз безопасности в 2027 году.

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