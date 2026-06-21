Может ли ФЛП использовать средства с бизнес-счета для личных нужд — разъяснение

Можно ли оплачивать личные расходы со счета для ведения бизнеса и какие ограничения при этом действуют.

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Для многих предпринимателей вопрос использования средств с ФЛП-счета остается одним из самых распространенных. Часто возникают сомнения, можно ли оплачивать личные расходы непосредственно со счета, открытого для ведения бизнеса, и не станет ли это основанием для претензий со стороны контролирующих органов. Действующее налоговое законодательство не устанавливает запрета на использование предпринимателем собственных средств, полученных от хозяйственной деятельности, для личных нужд.

Налоговая обязанность является первоочередной

В налоговой напомнили, что отношения в сфере взимания налогов и сборов регулируются Налоговым кодексом Украины.

Согласно статье 36 Налогового кодекса, налоговой обязанностью является обязанность налогоплательщика исчислить, задекларировать и/или уплатить налоги и сборы в установленные сроки и в порядке, определенном законодательством.

Налоговая обязанность возникает в отношении каждого отдельного налога и сбора и, согласно пункту 36.3 статьи 36 НКУ, является безусловной и первоочередной по сравнению с другими неналоговыми обязанностями плательщика, кроме случаев, предусмотренных законом.

Также Налоговый кодекс предусматривает, что ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговой обязанности несет сам налогоплательщик.

Какие счета должен открывать предприниматель

В ГНС обратили внимание на требования Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины №162 от 29 июля 2022 года.

Согласно документу, физическое лицо должно открывать отдельные счета для:

осуществления предпринимательской деятельности;

независимой профессиональной деятельности;

собственных нужд.

Электронные резиденты (е-резиденты) открывают текущие счета для ведения предпринимательской деятельности.

Что запрещено делать с личными счетами

Инструкция НБУ прямо запрещает использовать текущие и платежные счета физических лиц, открытые для личных нужд, для проведения операций, связанных с предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью.

По личным счетам физических лиц-резидентов могут осуществляться только те платежные операции, которые не связаны с ведением бизнеса или независимой профессиональной деятельности.

Можно ли использовать средства с ФЛП-счета для себя

Налоговый кодекс не содержит норм, которые ограничивали бы физическое лицо-предпринимателя в свободном распоряжении средствами, полученными от хозяйственной деятельности и зачисленными на счет, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.

Также в НКУ отсутствует определение понятия «собственные нужды» физического лица – налогоплательщика.

Учитывая это, физическое лицо-предприниматель, являющееся плательщиком единого налога, имеет право использовать средства с текущего счета, открытого для осуществления предпринимательской деятельности, на собственные нужды.

Вывод для ФЛП

В ГНС фактически подтвердили, что средства, заработанные предпринимателем в рамках хозяйственной деятельности и зачисленные на ФЛП-счет, могут использоваться для личных расходов. В то же время предприниматель должен надлежащим образом выполнять налоговые обязательства и соблюдать требования по разграничению личных и предпринимательских счетов. Личные счета не могут использоваться для ведения бизнеса, однако законодательство не запрещает использовать средства с предпринимательского счета для собственных нужд.

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