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Может ли ФЛП использовать средства с бизнес-счета для личных нужд — разъяснение

14:47, 21 июня 2026
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Можно ли оплачивать личные расходы со счета для ведения бизнеса и какие ограничения при этом действуют.
Может ли ФЛП использовать средства с бизнес-счета для личных нужд — разъяснение
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Для многих предпринимателей вопрос использования средств с ФЛП-счета остается одним из самых распространенных. Часто возникают сомнения, можно ли оплачивать личные расходы непосредственно со счета, открытого для ведения бизнеса, и не станет ли это основанием для претензий со стороны контролирующих органов. Действующее налоговое законодательство не устанавливает запрета на использование предпринимателем собственных средств, полученных от хозяйственной деятельности, для личных нужд.

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Налоговая обязанность является первоочередной

В налоговой напомнили, что отношения в сфере взимания налогов и сборов регулируются Налоговым кодексом Украины.

Согласно статье 36 Налогового кодекса, налоговой обязанностью является обязанность налогоплательщика исчислить, задекларировать и/или уплатить налоги и сборы в установленные сроки и в порядке, определенном законодательством.

Налоговая обязанность возникает в отношении каждого отдельного налога и сбора и, согласно пункту 36.3 статьи 36 НКУ, является безусловной и первоочередной по сравнению с другими неналоговыми обязанностями плательщика, кроме случаев, предусмотренных законом.

Также Налоговый кодекс предусматривает, что ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговой обязанности несет сам налогоплательщик.

Какие счета должен открывать предприниматель

В ГНС обратили внимание на требования Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины №162 от 29 июля 2022 года.

Согласно документу, физическое лицо должно открывать отдельные счета для:

  • осуществления предпринимательской деятельности;
  • независимой профессиональной деятельности;
  • собственных нужд.

Электронные резиденты (е-резиденты) открывают текущие счета для ведения предпринимательской деятельности.

Что запрещено делать с личными счетами

Инструкция НБУ прямо запрещает использовать текущие и платежные счета физических лиц, открытые для личных нужд, для проведения операций, связанных с предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью.

По личным счетам физических лиц-резидентов могут осуществляться только те платежные операции, которые не связаны с ведением бизнеса или независимой профессиональной деятельности.

Можно ли использовать средства с ФЛП-счета для себя

Налоговый кодекс не содержит норм, которые ограничивали бы физическое лицо-предпринимателя в свободном распоряжении средствами, полученными от хозяйственной деятельности и зачисленными на счет, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.

Также в НКУ отсутствует определение понятия «собственные нужды» физического лица – налогоплательщика.

Учитывая это, физическое лицо-предприниматель, являющееся плательщиком единого налога, имеет право использовать средства с текущего счета, открытого для осуществления предпринимательской деятельности, на собственные нужды.

Вывод для ФЛП

В ГНС фактически подтвердили, что средства, заработанные предпринимателем в рамках хозяйственной деятельности и зачисленные на ФЛП-счет, могут использоваться для личных расходов. В то же время предприниматель должен надлежащим образом выполнять налоговые обязательства и соблюдать требования по разграничению личных и предпринимательских счетов. Личные счета не могут использоваться для ведения бизнеса, однако законодательство не запрещает использовать средства с предпринимательского счета для собственных нужд.

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