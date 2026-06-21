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Психиатр направил на стационар, но ВВК уже признала годным: апелляция встала на сторону военнообязанного

13:17, 21 июня 2026
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ВВК приняла решение о годности к службе без проведения необходимого психиатрического обследования и полного выяснения состояния здоровья.
Психиатр направил на стационар, но ВВК уже признала годным: апелляция встала на сторону военнообязанного
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Восьмой апелляционный административный суд пришел к выводу, что военно-врачебная комиссия преждевременно приняла решение о пригодности гражданина к военной службе, не обеспечив проведение необходимого психиатрического обследования и не выяснив в полной мере состояние его здоровья. Суд отменил постановление ВВК и обязал провести повторный медицинский осмотр.

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Обстоятельства дела

Гражданин обратился в суд с требованием отменить решение военно-врачебной комиссии, которым он был признан пригодным к военной службе, а также обязать ВВК провести повторный медицинский осмотр.

Истец утверждал, что медицинский осмотр был проведен формально и не в полном объеме. В частности, комиссия не учла направление на стационарное психиатрическое обследование для подтверждения или уточнения диагноза «смешанное тревожно-депрессивное расстройство» и определения степени выраженности психических расстройств. По его мнению, это свидетельствовало о несоблюдении установленной процедуры проведения военно-врачебной экспертизы.

Волынский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска, посчитав, что истец не доказал противоправность заключения ВВК о его пригодности к военной службе.

Позиция апелляционного суда

Пересматривая дело, апелляционный суд обратил внимание на то, что в материалах содержится направление психиатра на стационарное обследование истца в связи со смешанным тревожно-депрессивным расстройством. Также к делу были приобщены справки психиатрической больницы о его пребывании на стационарном лечении. В то же время ответчики не предоставили доказательств того, что необходимое психиатрическое обследование было проведено и его результаты учтены при принятии постановления о пригодности к военной службе.

Коллегия судей указала, что при таких обстоятельствах медицинский осмотр нельзя считать проведенным надлежащим образом. Отсутствие доказательств проведения и учета результатов стационарного психиатрического обследования свидетельствует о несоблюдении процедуры медицинского осмотра, установленной Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

При этом суд отдельно подчеркнул, что не вправе оценивать правильность установленного диагноза или самостоятельно определять пригодность либо непригодность лица к военной службе. Такие вопросы относятся к компетенции военно-врачебных комиссий и требуют специальных медицинских знаний. Задача суда в подобных спорах заключается в проверке того, была ли соблюдена процедура принятия решения ВВК.

По мнению апелляционного суда, решение ВВК о пригодности истца к военной службе было принято преждевременно, поскольку состояние его здоровья не было исследовано в полном объеме.

Что решил суд

Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу, отменил решение Волынского окружного административного суда и принял новое постановление.

Суд признал противоправным и отменил решение военно-врачебной комиссии, оформленное справкой ВВК №37/13 от 6 февраля 2025 года, которой истец был признан пригодным к военной службе. Также по делу №140/5064/25 суд обязал ВВК провести повторный медицинский осмотр для определения степени пригодности к военной службе с учетом выводов суда. Во время нового осмотра комиссия должна обеспечить проведение стационарного психиатрического обследования и учесть все предоставленные медицинские документы, в частности медицинскую карту амбулаторного больного и другие сведения о состоянии здоровья истца.

Кроме того, в пользу истца взыскан судебный сбор, уплаченный за подачу иска и апелляционной жалобы.

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