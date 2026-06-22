Як оформити перший закордонний паспорт для дитини, народженої за кордоном – перелік документів та нюанси
07:00, 22 червня 2026
Для дітей до 14 років обов’язковими є свідоцтво про народження іноземного зразка з легалізацією, паспорт одного з батьків і дотримання вимог щодо перекладу документів.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, як оформити закордонний паспорт для дитини, але що потрібно знати для оформлення першого закордонного паспорта дитині, яка народилася за межами України, – розповідаємо: потрібно підготувати визначений пакет документів.
Необхідні документи для дітей до 14 років
Для оформлення паспорта потрібно надати:
- Свідоцтво про народження, видане іноземною державою. Воно має бути з апостилем і перекладом українською мовою. Переклад повинен бути засвідчений дипломатичною установою України або нотаріусом в Україні.
- Для дітей до 12 років особиста присутність зазвичай не є обов’язковою — достатньо якісної кольорової фотографії розміром 10х15 см.
- Паспорт одного з батьків, якщо обоє є громадянами України.
Важливі умови
- Якщо на момент народження дитини один або обидва батьки були іноземцями, необхідно додатково подати довідку про реєстрацію дитини громадянином України.
- Документи іноземного зразка повинні бути легалізовані відповідно до вимог країни, в якій їх видано.
Строки оформлення
Оформлення закордонного паспорта для дитини за кордоном займає:
- до 3 місяців у стандартному порядку;
- до 1,5 місяця у терміновому порядку.
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