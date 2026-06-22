Як оформити перший закордонний паспорт для дитини, народженої за кордоном – перелік документів та нюанси

Для дітей до 14 років обов’язковими є свідоцтво про народження іноземного зразка з легалізацією, паспорт одного з батьків і дотримання вимог щодо перекладу документів.

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Раніше «Судово-юридична газета» писала, як оформити закордонний паспорт для дитини, але що потрібно знати для оформлення першого закордонного паспорта дитині, яка народилася за межами України, – розповідаємо: потрібно підготувати визначений пакет документів.

Необхідні документи для дітей до 14 років

Для оформлення паспорта потрібно надати:

Свідоцтво про народження, видане іноземною державою. Воно має бути з апостилем і перекладом українською мовою. Переклад повинен бути засвідчений дипломатичною установою України або нотаріусом в Україні.

Для дітей до 12 років особиста присутність зазвичай не є обов’язковою — достатньо якісної кольорової фотографії розміром 10х15 см.

Паспорт одного з батьків, якщо обоє є громадянами України.

Важливі умови

Якщо на момент народження дитини один або обидва батьки були іноземцями, необхідно додатково подати довідку про реєстрацію дитини громадянином України.

Документи іноземного зразка повинні бути легалізовані відповідно до вимог країни, в якій їх видано.

Строки оформлення

Оформлення закордонного паспорта для дитини за кордоном займає:

до 3 місяців у стандартному порядку;

до 1,5 місяця у терміновому порядку.

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