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Як оформити перший закордонний паспорт для дитини, народженої за кордоном – перелік документів та нюанси

07:00, 22 червня 2026
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Для дітей до 14 років обов’язковими є свідоцтво про народження іноземного зразка з легалізацією, паспорт одного з батьків і дотримання вимог щодо перекладу документів.
Як оформити перший закордонний паспорт для дитини, народженої за кордоном – перелік документів та нюанси
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Раніше «Судово-юридична газета» писала, як оформити закордонний паспорт для дитини, але що потрібно знати для оформлення першого закордонного паспорта дитині, яка народилася за межами України, – розповідаємо: потрібно підготувати визначений пакет документів.

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Необхідні документи для дітей до 14 років

Для оформлення паспорта потрібно надати:

  • Свідоцтво про народження, видане іноземною державою. Воно має бути з апостилем і перекладом українською мовою. Переклад повинен бути засвідчений дипломатичною установою України або нотаріусом в Україні.
  • Для дітей до 12 років особиста присутність зазвичай не є обов’язковою — достатньо якісної кольорової фотографії розміром 10х15 см.
  • Паспорт одного з батьків, якщо обоє є громадянами України.

Важливі умови

  • Якщо на момент народження дитини один або обидва батьки були іноземцями, необхідно додатково подати довідку про реєстрацію дитини громадянином України.
  • Документи іноземного зразка повинні бути легалізовані відповідно до вимог країни, в якій їх видано.

Строки оформлення

Оформлення закордонного паспорта для дитини за кордоном займає:

  • до 3 місяців у стандартному порядку;
  • до 1,5 місяця у терміновому порядку.

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