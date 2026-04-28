Як оформити закордонний паспорт для дитини і хто є її законним представником

Для оформлення паспорта дитині треба підготувати низку документів.

Оформлення паспорта дитині можливе з самого народження. Для цього один із батьків (або законний представник) має подати заяву-анкету (формується консульською посадовою особою у вашій присутності, ви маєте її уважно перевірити і підписати). Про це нагадав Департамент консульської служби МЗС України.

«Присутність дитини при цьому необхідна лише з 12 років - з цього віку до мікрочіпу у паспорті обов’язково заносяться відбитки пальців», - заявили у відомстві.

Законними представниками дитини при подачі на оформлення паспортного документа визначені:

- батьки, у тому числі усиновлювачі;

- опікуни;

- піклувальники;

- прийомні батьки;

- батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу;

- патронатні вихователі;

- керівники інституційних закладів, уповноважені ними працівники інституційних закладів;

- особи, які отримали повноваження на представлення інтересів дитини щодо оформлення закордонного паспорта від уповноважених органів іноземної держави

Для оформлення паспорта дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, законний представник подає оригінал або засвідчену копію одного з таких документів:

- документ, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

- договір про влаштування дитини до прийомної сім’ї;

- договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

- рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

- рішення суду про встановлення опіки (піклування);

- договір про патронат.

Окремо про тих, хто НЕ є законними представниками:

представники інтересів за довіреністю, оскільки законне представництво інтересів дитини НЕ МОЖЕ бути передано іншій особі у такий спосіб

бабусі, дідусі (якщо тільки вони не є опікунами)

інші родичі (якщо тільки вони не є опікунами).

У відомстві зазначили, якщо дитина має кілька законних представників, усі вони мають однакові права представництва її інтересів.

Для оформлення паспорта дитині треба підготувати такі документи:

Попередній закордонний паспорт дитини (якщо є), а також всі оформлені раніше закордонні паспорти, строк дії яких закінчився, та які ще дійсні.

Свідоцтво про народження (якщо воно видано іноземною державою – має бути легалізоване, або зі штампом «Апостиль», а також із засвідченим перекладом українською мовою).

Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП або так званий ідентифікаційний код), або дані про нього в свідоцтві про народження (за наявності).

Витяг про зареєстроване місце проживання в Україні з реєстру територіальних громад, або про відсутність таких відомостей

Документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування за кордоном (у разі наявності)

Документ, що посвідчує особу законного представника (наприклад, закордонний паспорт).

у разі оформлення паспорта дитині до 12 років - одна кольорова фотокартка розміром 10-15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування.

Паспорт оформлюється безкоштовно, але стягується збір за автоматизовану обробку заяви-анкети (суму можна дізнатися на сайті вашого консульства / посольства).

Зазвичай паспорт роблять до 3 місяців (з урахуванням доставки дипломатичною поштою).

Для прискорення процесу доставки паспорта ви можете замовити експрес-доставку паспорта за свій рахунок з використанням послуг логістичних компанії та поштових оператогрів: Укрпошта, Нова Пошта, DHL, VFS.Global.

Заповніть заявку на їхньому сайті, оплатіть послугу та надішліть до свого консульства / посольства квитанцію разом із заявою на доставку паспорта.

