  1. В Україні

Як оформити закордонний паспорт для дитини і хто є її законним представником

17:44, 28 квітня 2026
Для оформлення паспорта дитині треба підготувати низку документів.
Оформлення паспорта дитині можливе з самого народження. Для цього один із батьків (або законний представник) має подати заяву-анкету (формується консульською посадовою особою у вашій присутності, ви маєте її уважно перевірити і підписати). Про це нагадав Департамент консульської служби МЗС України.

«Присутність дитини при цьому необхідна лише з 12 років -  з цього віку до мікрочіпу у паспорті обов’язково заносяться відбитки пальців», - заявили у відомстві.

Законними представниками дитини при подачі на оформлення паспортного документа визначені:

- батьки, у тому числі усиновлювачі;

- опікуни;

- піклувальники;

- прийомні батьки;

- батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу;

- патронатні вихователі;

- керівники інституційних закладів, уповноважені ними працівники інституційних закладів;

- особи, які отримали повноваження на представлення інтересів дитини щодо оформлення закордонного паспорта від уповноважених органів іноземної держави

Для оформлення паспорта дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, законний представник подає оригінал або засвідчену копію одного з таких документів:

- документ, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

- договір про влаштування дитини до прийомної сім’ї;

- договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

- рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

- рішення суду про встановлення опіки (піклування);

- договір про патронат.

Окремо про тих, хто НЕ є законними представниками:

  • представники інтересів за довіреністю, оскільки законне представництво інтересів дитини НЕ МОЖЕ бути передано іншій особі у такий спосіб
  • бабусі, дідусі (якщо тільки вони не є опікунами)
  • інші родичі (якщо тільки вони не є опікунами).

У відомстві зазначили, якщо дитина має кілька законних представників, усі вони мають однакові права представництва її інтересів. 

Для оформлення паспорта дитині треба підготувати такі документи:

  • Попередній закордонний паспорт дитини (якщо є), а також всі оформлені раніше закордонні паспорти, строк дії яких закінчився, та які ще дійсні.
  • Свідоцтво про народження (якщо воно видано іноземною державою – має бути легалізоване, або зі штампом «Апостиль», а також із засвідченим перекладом українською мовою).
  • Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП або так званий ідентифікаційний код), або дані про нього в свідоцтві про народження (за наявності).
  • Витяг про зареєстроване місце проживання в Україні з реєстру територіальних громад, або про відсутність таких відомостей
  • Документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування за кордоном (у разі наявності)
  • Документ, що посвідчує особу законного представника (наприклад, закордонний паспорт).
  • у разі оформлення паспорта дитині до 12 років - одна кольорова фотокартка розміром 10-15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування.

Паспорт оформлюється безкоштовно, але стягується збір за автоматизовану обробку заяви-анкети (суму можна дізнатися на сайті вашого консульства / посольства).

Зазвичай паспорт роблять до 3 місяців (з урахуванням доставки дипломатичною поштою).

Для прискорення процесу доставки паспорта ви можете замовити експрес-доставку паспорта за свій рахунок з використанням послуг логістичних компанії  та поштових оператогрів: Укрпошта, Нова Пошта, DHL, VFS.Global.

Заповніть заявку на їхньому сайті, оплатіть послугу та надішліть до свого консульства / посольства квитанцію разом із заявою на доставку паспорта.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Уряд замислив реформувати Державну службу України з питань праці: що їй нададуть, а чого позбавлять

Шляхом перерозподілу функцій між відомствами з Держпраці приберуть невластиві їй завдання, але додадуть інші.

Працівників у декреті замінять за строковими договорами — посади не будуть вакантними

У Верховній Раді пропонують закріпити гарантії для працівників у декретній відпустці.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Мобілізація і бізнес: як забронювати у 2026 році керівництво та бенефіціарів

Для критично важливих підприємств держава передбачає спеціальний порядок, який дозволяє зберігати керівний склад без застосування загальних обмежень.

