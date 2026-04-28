Как оформить загранпаспорт для ребенка и кто является его законным представителем

Для оформления паспорта ребенку необходимо подготовить ряд документов.

Оформление паспорта ребенку возможно с самого рождения. Для этого один из родителей (или законный представитель) должен подать заявление-анкету (формируется консульским должностным лицом в вашем присутствии, вы должны ее внимательно проверить и подписать). Об этом напомнил Департамент консульской службы МИД Украины.

«Присутствие ребенка при этом необходимо только с 12 лет — с этого возраста в микрочип паспорта обязательно вносятся отпечатки пальцев», — заявили в ведомстве.

Законными представителями ребенка при подаче на оформление паспортного документа определены:

родители, в том числе усыновители;

опекуны;

попечители;

приемные родители;

родители-воспитатели детского дома семейного типа;

патронатные воспитатели;

руководители институциональных учреждений, уполномоченные ими работники таких учреждений;

лица, получившие полномочия на представление интересов ребенка по оформлению загранпаспорта от уполномоченных органов иностранного государства.

Для оформления паспорта ребенку-сироте, ребенку, лишенному родительской опеки, законный представитель подает оригинал или заверенную копию одного из таких документов:

документ, подтверждающий полномочия директора детского учреждения (контракт и т. п.);

договор об устройстве ребенка в приемную семью;

договор об организации деятельности детского дома семейного типа;

решение органов опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства);

решение суда об установлении опеки (попечительства);

договор о патронате.

Отдельно о тех, кто НЕ является законными представителями:

представители интересов по доверенности, поскольку законное представительство интересов ребенка НЕ МОЖЕТ быть передано другому лицу таким способом;

бабушки, дедушки (если только они не являются опекунами);

другие родственники (если только они не являются опекунами).

В ведомстве отметили, что если ребенок имеет несколько законных представителей, все они имеют равные права представлять его интересы.

Для оформления паспорта ребенку необходимо подготовить такие документы:

предыдущий загранпаспорт ребенка (если есть), а также все ранее оформленные загранпаспорта, срок действия которых истек, и которые еще действительны;

свидетельство о рождении (если выдано иностранным государством — должно быть легализовано или иметь штамп «Апостиль», а также нотариально заверенный перевод на украинский язык);

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП, или так называемый идентификационный код), либо данные о нем в свидетельстве о рождении (при наличии);

выписка о зарегистрированном месте проживания в Украине из реестра территориальных громад или об отсутствии таких сведений;

документ, подтверждающий постоянное проживание или временное пребывание за границей (при наличии);

документ, удостоверяющий личность законного представителя (например, загранпаспорт);

в случае оформления паспорта ребенку до 12 лет — одна цветная фотография размером 10×15 см для внесения оцифрованного изображения лица путем сканирования.

Паспорт оформляется бесплатно, однако взимается сбор за автоматизированную обработку заявления-анкеты (сумму можно узнать на сайте вашего консульства/посольства).

Обычно паспорт изготавливается до 3 месяцев (с учетом доставки дипломатической почтой).

Для ускорения процесса доставки паспорта вы можете заказать экспресс-доставку за свой счет с использованием услуг логистических компаний и почтовых операторов: Укрпошта, Новая почта, DHL, VFS.Global.

Заполните заявку на их сайте, оплатите услугу и отправьте в свое консульство/посольство квитанцию вместе с заявлением на доставку паспорта.

