  1. В Украине

Как оформить загранпаспорт для ребенка и кто является его законным представителем

17:44, 28 апреля 2026
Для оформления паспорта ребенку необходимо подготовить ряд документов.
Фото: dmsu.gov.ua
Оформление паспорта ребенку возможно с самого рождения. Для этого один из родителей (или законный представитель) должен подать заявление-анкету (формируется консульским должностным лицом в вашем присутствии, вы должны ее внимательно проверить и подписать). Об этом напомнил Департамент консульской службы МИД Украины.

«Присутствие ребенка при этом необходимо только с 12 лет — с этого возраста в микрочип паспорта обязательно вносятся отпечатки пальцев», — заявили в ведомстве.

Законными представителями ребенка при подаче на оформление паспортного документа определены:

  • родители, в том числе усыновители;
  • опекуны;
  • попечители;
  • приемные родители;
  • родители-воспитатели детского дома семейного типа;
  • патронатные воспитатели;
  • руководители институциональных учреждений, уполномоченные ими работники таких учреждений;
  • лица, получившие полномочия на представление интересов ребенка по оформлению загранпаспорта от уполномоченных органов иностранного государства.

Для оформления паспорта ребенку-сироте, ребенку, лишенному родительской опеки, законный представитель подает оригинал или заверенную копию одного из таких документов:

  • документ, подтверждающий полномочия директора детского учреждения (контракт и т. п.);
  • договор об устройстве ребенка в приемную семью;
  • договор об организации деятельности детского дома семейного типа;
  • решение органов опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства);
  • решение суда об установлении опеки (попечительства);
  • договор о патронате.

Отдельно о тех, кто НЕ является законными представителями:

  • представители интересов по доверенности, поскольку законное представительство интересов ребенка НЕ МОЖЕТ быть передано другому лицу таким способом;
  • бабушки, дедушки (если только они не являются опекунами);
  • другие родственники (если только они не являются опекунами).

В ведомстве отметили, что если ребенок имеет несколько законных представителей, все они имеют равные права представлять его интересы.

Для оформления паспорта ребенку необходимо подготовить такие документы:

  • предыдущий загранпаспорт ребенка (если есть), а также все ранее оформленные загранпаспорта, срок действия которых истек, и которые еще действительны;
  • свидетельство о рождении (если выдано иностранным государством — должно быть легализовано или иметь штамп «Апостиль», а также нотариально заверенный перевод на украинский язык);
  • справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП, или так называемый идентификационный код), либо данные о нем в свидетельстве о рождении (при наличии);
  • выписка о зарегистрированном месте проживания в Украине из реестра территориальных громад или об отсутствии таких сведений;
  • документ, подтверждающий постоянное проживание или временное пребывание за границей (при наличии);
  • документ, удостоверяющий личность законного представителя (например, загранпаспорт);
  • в случае оформления паспорта ребенку до 12 лет — одна цветная фотография размером 10×15 см для внесения оцифрованного изображения лица путем сканирования.

Паспорт оформляется бесплатно, однако взимается сбор за автоматизированную обработку заявления-анкеты (сумму можно узнать на сайте вашего консульства/посольства).

Обычно паспорт изготавливается до 3 месяцев (с учетом доставки дипломатической почтой).

Для ускорения процесса доставки паспорта вы можете заказать экспресс-доставку за свой счет с использованием услуг логистических компаний и почтовых операторов: Укрпошта, Новая почта, DHL, VFS.Global.

Заполните заявку на их сайте, оплатите услугу и отправьте в свое консульство/посольство квитанцию вместе с заявлением на доставку паспорта.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Правительство задумало реформировать Государственную службу Украины по вопросам труда: что ей дадут, а чего лишат

Путем перераспределения функций между ведомствами у Гоструда уберут несвойственные ей задачи, но добавят другие.

Работников в декрете будут заменять по срочным договорам — должности не будут вакантными

В Верховной Раде предлагают закрепить гарантии для работников в декретном отпуске.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Мобилизация и бизнес: как забронировать в 2026 году руководство и бенефициаров

Для критически важных предприятий государство предусматривает специальный порядок, который позволяет сохранять руководящий состав без применения общих ограничений.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

