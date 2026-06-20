Петр Порошенко также отказался от польского Ордена Белого Орла
Пятый Президент Украины Петр Порошенко также решил отказаться от польского Ордена Белого Орла.
Он назвал решение президента Польши Кароля Навроцкого относительно Владимира Зеленского ошибочным и несправедливым по отношению к украинскому народу.
По словам Петра Порошенко, наградой отмечали не президентов, а украинцев и украинских военных.
«Те в Польше, кто не пережевывает исторические мифы, а изучает историю и делает выводы из ее уроков, знает, что после того, как Украина теряет независимость, ее теряет и Польша. Но не прошлое должно определять наши отношения. Я не хочу, чтобы поляки редактировали наши учебники, и никоим образом не претендую на то, чтобы мы, украинцы, корректировали польские учебники, потому что иначе нам пришлют общий учебник из Москвы», — заявил он.
Ранее третий Президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского Ордена Белого Орла в знак несогласия с пересмотром решения о награждении Президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме того, второй Президент Украины Леонид Кучма также отказался от своего Ордена Белого Орла.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
20 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправил этот орден по почте Каролю Навроцкому.
Добавим, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».
Кроме того, Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил о решении вернуть польскую государственную награду — Кавалерский крест Ордена «За заслуги Республики Польша».
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