Петр Порошенко также отказался от польского Ордена Белого Орла

Петр Порошенко назвал решение Кароля Навроцкого относительно Владимира Зеленского ошибочным и несправедливым по отношению к украинскому народу.

Фото: eurosolidarity.org

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Пятый Президент Украины Петр Порошенко также решил отказаться от польского Ордена Белого Орла.

Он назвал решение президента Польши Кароля Навроцкого относительно Владимира Зеленского ошибочным и несправедливым по отношению к украинскому народу.

По словам Петра Порошенко, наградой отмечали не президентов, а украинцев и украинских военных.

«Те в Польше, кто не пережевывает исторические мифы, а изучает историю и делает выводы из ее уроков, знает, что после того, как Украина теряет независимость, ее теряет и Польша. Но не прошлое должно определять наши отношения. Я не хочу, чтобы поляки редактировали наши учебники, и никоим образом не претендую на то, чтобы мы, украинцы, корректировали польские учебники, потому что иначе нам пришлют общий учебник из Москвы», — заявил он.

Ранее третий Президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского Ордена Белого Орла в знак несогласия с пересмотром решения о награждении Президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, второй Президент Украины Леонид Кучма также отказался от своего Ордена Белого Орла.