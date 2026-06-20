Виктор Ющенко также отказался от польского Ордена Белого Орла

Третий Президент Украины Виктор Ющенко отказался от польского Ордена Белого Орла.

Фото: zv.zp.ua

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Третий Президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского Ордена Белого Орла в знак несогласия с пересмотром решения о награждении Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-секретарь Виктора Ющенко Ирина Ванникова.

«Эта награда была вручена не только конкретному человеку. Прежде всего она стала знаком уважения к украинскому народу, который платит чрезвычайно высокую цену за свою свободу, независимость и право жить в собственном государстве.

Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят далеко за рамки отношения к одному политику. Они неизбежно затрагивают миллионы украинцев, которые ежедневно защищают свою страну на фронте, работают для победы в тылу и теряют самых дорогих людей в этой войне.

Я хорошо помню слезы на глазах Виктора Ющенко и Леха Качиньского в Гуте Пеняцкой на Львовщине в 2009 году, где состоялось чествование польских жертв карательной операции времен Второй мировой войны. Это были искренние слезы искупления, взаимного прощения и памяти о погибших.

Тогда Ющенко и Качиньский сознательно выбрали путь примирения. Несколькими годами ранее наши президенты вместе почтили память украинских жертв в селе Павлокома в Польше и подчеркивали необходимость украинско-польского взаимопонимания, несмотря на трагические страницы прошлого.

Это был один из самых ярких примеров политики исторического примирения, которую вместе строили Виктор Ющенко и Лех Качиньский.

Тогда украинцы и поляки вместе проходили через непростые и болезненные страницы нашей общей истории. Это были непростые разговоры, но они строились на взаимном уважении, честности и желании понять друг друга. Именно так рождались настоящее примирение и уважение между украинцами и поляками.

Так же я никогда не забуду первые месяцы полномасштабного вторжения. Польша и польский народ одними из первых протянули руку помощи Украине. И за это мы всегда будем благодарны.

Украина сегодня защищает не только себя. Наши военные защищают восточную границу всей Европы. И любые шаги, которые ослабляют украинско-польское единство, в конечном итоге работают только на пользу кремлю», — говорится в заявлении.

Напомним, второй Президент Украины Леонид Кучма также отказался от своего Ордена Белого Орла.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

20 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправил этот орден по почте Каролю Навроцкому.

Добавим, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

Кроме того, Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил о решении вернуть польскую государственную награду — Кавалерский крест Ордена «За заслуги Республики Польша».

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