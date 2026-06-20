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Укрзализныця предупредила о задержках поездов из Польши в Украину

20:09, 20 июня 2026
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На территории Украины железнодорожники обещают «приложить все усилия для сокращения отставания от графика» и там, где это позволят условия, следовать с ускорением.
Укрзализныця предупредила о задержках поездов из Польши в Украину
Фото: IGotoWorld
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Укрзализныця сообщила, что международные поезда из Хелма и Перемышля в Украину будут отправляться с задержкой до 2,5–3 часов из-за перебоев в энергетической инфраструктуре на польской железной дороге.

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Отмечается, что поезда в направлении из Варшавы в Хелм и Перемышль задерживаются из-за перебоев в энергосети на польской железной дороге.

Укрзализныця совместно с PKP Intercity приняла решение обеспечить стыковку с поездами, прибывающими с опозданием, чтобы пассажиры не потеряли пересадку.

На территории Украины железнодорожники обещают «приложить все усилия для сокращения отставания от графика» и там, где это позволят условия, следовать с ускорением.

Пассажирам, чье путешествие предусматривает дальнейшую пересадку в пределах Украины, советуют сообщить об этом поездной бригаде или обратиться через обратную связь в приложении с копиями билетов.

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Польша Украина Укрзализныця

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