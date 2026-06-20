Укрзалізниця попередила про затримки поїздів з Польщі до України

На території України залізничники обіцяють «докласти всіх зусиль для скорочення відставання від графіка» і де це дозволять умови – прямувати з пришвидшенням.

Фото: IGotoWorld

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця повідомила, що міжнародні поїзди з Холма та Перемишля до України відправлятимуться із затримкою до 2,5-3 годин через перебої в енергетичній інфраструктурі на польській залізниці.

Зазначається, що поїзди у напрямку з Варшави до Холма та Перемишля затримуються через перебої в енергомережі на польській залізниці.

Укрзалізниця спільно з PKP Intercity ухвалила рішення забезпечити стикування з поїздами, що прибувають із запізненням, щоб пасажири не втратили пересадку.

На території України залізничники обіцяють «докласти всіх зусиль для скорочення відставання від графіка» і де це дозволять умови – прямувати з пришвидшенням.

Пасажирам, чия подорож передбачає подальшу пересадку в межах України, радять повідомити про це поїзну бригаду або звернутися через зворотний зв'язок у застосунку з копіями квитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.