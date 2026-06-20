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Росіяни підготувались до нового масованого удару, — Володимир Зеленський

19:47, 20 червня 2026
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Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до тривог — Володимир Зеленський.
Росіяни підготувались до нового масованого удару, — Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський попередив про загрозу масованого російського удару найближчим часом. Про це він сказав під час вечірнього звернення.

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«Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до масованого удару. Будь ласка, бережіть себе.

Росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього – реальні формати, можливості – усе вже давно у них на столі і Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі – пропозиція Путіну – прямої і чесної розмови у форматі Україна – Росія за підтримки партнерів – наша пропозиція залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром», - заявив він.

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росія Україна війна Володимир Зеленський

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