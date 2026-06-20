Росіяни підготувались до нового масованого удару, — Володимир Зеленський

Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до тривог — Володимир Зеленський.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський попередив про загрозу масованого російського удару найближчим часом. Про це він сказав під час вечірнього звернення.

«Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до масованого удару. Будь ласка, бережіть себе.

Росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього – реальні формати, можливості – усе вже давно у них на столі і Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі – пропозиція Путіну – прямої і чесної розмови у форматі Україна – Росія за підтримки партнерів – наша пропозиція залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром», - заявив він.

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