Россияне подготовились к новому массированному удару, — Владимир Зеленский

Сегодня ночью и в ближайшее время нужно особенно внимательно относиться к воздушным тревогам — Владимир Зеленский.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе массированного российского удара в ближайшее время. Об этом он заявил во время вечернего обращения.

«Сегодня ночью и в ближайшее время нужно особенно внимательно относиться к воздушным тревогам: россияне подготовились к массированному удару. Пожалуйста, берегите себя.

Россияне не останавливают войну, хотя все предложения по этому поводу — реальные форматы, возможности — уже давно лежат у них на столе, и Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира. Наше предложение о встрече — предложение Путину — прямого и честного разговора в формате Украина — Россия при поддержке партнеров — остается в силе. И это важно, чтобы война все-таки была завершена миром», — заявил он.

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