  1. В Украине

Владимир Зеленский: Беларусь имеет время, чтобы демонтировать оборудование, которое помогает РФ наносить удары по Украине

19:39, 20 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина знает о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и на эту войну.
Владимир Зеленский: Беларусь имеет время, чтобы демонтировать оборудование, которое помогает РФ наносить удары по Украине
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна неоднократно подавала сигналы о том, что втягивание Россией в эту войну еще и Беларуси может привести к крайне опасным последствиям.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Глава государства подчеркнул, что Украина зафиксировала, что вдоль нашей границы на территории Беларуси установлено специальное оборудование, которое работает на Россию, на россиян, которое помогает россиянам наносить удары дронами.

«Мы в Украине знаем о четырех таких ретрансляторах в Беларуси — именно в Гомельской и Брестской областях. Именно благодаря такому оборудованию наносились удары по Житомирской, Ровенской, Волынской областям, по нашей энергетике, по нашей железной дороге — по обычным городам, по нашим селам. У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование.

Также мы знаем о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и работает на эту войну. Каждое предприятие, которое поставляет компоненты для российского оружия — для бронетехники, для ракетных систем, — а также предприятие, поставляющее России топливо для войны, — все это втягивание Беларуси в войну. Украина не хочет этого, и мы предупредили фактическое руководство Беларуси, которое влияет на соответствующие события. В целом только за январь — май поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а дизельного топлива — втрое.

К сожалению, это помогает России адаптироваться к давлению и не приближает мир. Должно быть наоборот: мир должен приближаться, и Беларуси стоит делать те вещи, о которых ее фактическое руководство говорит по неофициальным каналам, чтобы мы в Украине действительно видели, что Беларусь действительно против этой войны. Эту войну нужно заканчивать. Мир необходим», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю на вывод техники от границы с Украиной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Украина Беларусь Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд отменил приговор за уклонение от мобилизации из-за нарушений ВЛК

Является ли отказ от повестки преступлением, если военнообязанный оспаривает свое состояние здоровья.

Норму об «украинофобии» могут не поддержать из-за риска дублирования действующих положений Уголовного кодекса

В Раде раскритиковали инициативу по криминализации «украинофобии», указав на дублирование действующих норм УК и слабое обоснование.

Украина планирует интегрировать ИИ в государственный сектор до 2030 года и войти в ТОП-3 мировых лидеров

Минцифры заявило о переходе Украины от этапа саморегулирования к разработке полноценного закона об искусственном интеллекте, который будет гармонизирован с правилами ЕС.

Для мобилизованных предлагают снизить наказание за СЗЧ с 10 до 2 лет заключения

В Украине предлагают разрешить судам применять испытательный срок к мобилизованным участникам боевых действий, совершившим СЗЧ, признавая факторы психологического выгорания и недостатков в командовании.

Верховный Суд объяснил, в каких случаях виновники ДТП освобождаются от уголовной ответственности

Можно ли освободить водителя от уголовной ответственности, если он примирился с потерпевшим, но нарушил публичный интерес.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]