Владимир Зеленский: Беларусь имеет время, чтобы демонтировать оборудование, которое помогает РФ наносить удары по Украине

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина знает о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и на эту войну.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна неоднократно подавала сигналы о том, что втягивание Россией в эту войну еще и Беларуси может привести к крайне опасным последствиям.

Глава государства подчеркнул, что Украина зафиксировала, что вдоль нашей границы на территории Беларуси установлено специальное оборудование, которое работает на Россию, на россиян, которое помогает россиянам наносить удары дронами.

«Мы в Украине знаем о четырех таких ретрансляторах в Беларуси — именно в Гомельской и Брестской областях. Именно благодаря такому оборудованию наносились удары по Житомирской, Ровенской, Волынской областям, по нашей энергетике, по нашей железной дороге — по обычным городам, по нашим селам. У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование.

Также мы знаем о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и работает на эту войну. Каждое предприятие, которое поставляет компоненты для российского оружия — для бронетехники, для ракетных систем, — а также предприятие, поставляющее России топливо для войны, — все это втягивание Беларуси в войну. Украина не хочет этого, и мы предупредили фактическое руководство Беларуси, которое влияет на соответствующие события. В целом только за январь — май поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а дизельного топлива — втрое.

К сожалению, это помогает России адаптироваться к давлению и не приближает мир. Должно быть наоборот: мир должен приближаться, и Беларуси стоит делать те вещи, о которых ее фактическое руководство говорит по неофициальным каналам, чтобы мы в Украине действительно видели, что Беларусь действительно против этой войны. Эту войну нужно заканчивать. Мир необходим», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю на вывод техники от границы с Украиной.

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