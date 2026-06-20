  1. В Україні

Володимир Зеленський: Білорусь має час, щоб демонтувати обладнання, яке допомагає РФ бити по Україні

19:39, 20 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський також підкреслив, що Україна знає про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну.
Володимир Зеленський: Білорусь має час, щоб демонтувати обладнання, яке допомагає РФ бити по Україні
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна неодноразово давала сигнали, що втягування Росією у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Глава держави підкреслив, що Україна зафіксувала, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами.

«Ми в Україні знаємо про чотири такі ретранслятори в Білорусі – саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці – по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання.

Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї – для бронетехніки, для ракетних систем, – і також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, – це все втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього, і ми попередили фактичне керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом тільки за січень – травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, а дизеля – утричі.

На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки: мир має наближатись, і Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати. Мир потрібен», - заявив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський дав Олександру Лукашенку тиждень на виведення техніки від кордону з Україною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Україна Білорусь Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Підкуп без передачі грошей може втратити статус тяжчого злочину — що не так зі змінами до Кримінального кодексу

У законопроєкті про підкуп посадовців може звузитися відповідальність: пропозиція і обіцянка хабаря випадають із тяжчих складів.

Верховний Суд скасував вирок за ухилення від мобілізації через порушення ВЛК

Чи є відмова від повістки злочином, якщо військовозобов’язаний оскаржує свій стан здоров’я.

Норму про «українофобію» можуть не підтримати через ризик дублювання чинних положень Кримінального кодексу

У Раді розкритикували ініціативу щодо криміналізації «українофобії», вказавши на дублювання чинних норм КК та слабке обґрунтування.

Україна планує інтегрувати ШІ в державні органи до 2030 року та увійти в ТОП-3 світових лідерів

Мінцифра заявила про перехід України від етапу саморегуляції до розробки повноцінного закону про штучний інтелект, який буде гармонізований із правилами ЄС.

Для мобілізованих пропонують знизити покарання за СЗЧ з 10 до 2 років увʼязнення

В Україні пропонують дозволити судам застосовувати іспитовий термін до мобілізованих учасників бойових дій, які вчинили СЗЧ, визнаючи фактори психологічного вигорання та недоліків у командуванні.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]