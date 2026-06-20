Володимир Зеленський: Білорусь має час, щоб демонтувати обладнання, яке допомагає РФ бити по Україні

Володимир Зеленський також підкреслив, що Україна знає про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна неодноразово давала сигнали, що втягування Росією у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків.

Глава держави підкреслив, що Україна зафіксувала, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами.

«Ми в Україні знаємо про чотири такі ретранслятори в Білорусі – саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці – по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання.

Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї – для бронетехніки, для ракетних систем, – і також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, – це все втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього, і ми попередили фактичне керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом тільки за січень – травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, а дизеля – утричі.

На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки: мир має наближатись, і Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати. Мир потрібен», - заявив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський дав Олександру Лукашенку тиждень на виведення техніки від кордону з Україною.

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