Петро Порошенко також відмовився від польського Ордена Білого Орла

Петро Порошенко назвав рішення Кароля Навроцького щодо Володимира Зеленського помилковим і несправедливим до українського народу.

Фото: eurosolidarity.org

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П’ятий Президент України Петро Порошенко також вирішив відмовитись від польського Ордена Білого Орла.

Він назвав рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо Володимира Зеленського помилковим і несправедливим до українського народу.

За словами Петра Порошенка, нагородою відзначали не президентів, а українців і українських військових.

«Ті в Польщі, хто не пережовує історичні міфи, а вивчає історію і робить висновки з її уроків, знає, що після того як Україна втрачає незалежність, її втрачає і Польща. Але не минуле має визначати наші стосунки. Я не хочу, щоб поляки редагували наші підручники і жодним чином не претендую на те, щоб ми українці корегували польські підручники, бо інакше нам пришлють спільний підручник із Москви», — заявив він.

Раніше третій Президент України Віктор Ющенко прийняв рішення відмовитись від польського Ордена Білого Орла на знак незгоди переглянути рішення про нагородження Президента України Володимира Зеленського.

Крім того, другий Президент України Леонід Кучма також відмовився від свого Ордена Білого Орла.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

20 червня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відправив поштою цей орден Каролю Навроцькому.

Додамо, керівник ОП Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею».

Крім того, Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив про рішення повернути польську державну нагороду — Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіки Польща».

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