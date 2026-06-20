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Володимир Зеленський відправив поштою Орден Білого Орла Каролю Навроцькому, фото

17:22, 20 червня 2026
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Президент України подякував польському народу за допомогу та підтримку у відбитті російської агресії, а також підкреслив, що Україна залишається відкритою для всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею.
Володимир Зеленський відправив поштою Орден Білого Орла Каролю Навроцькому, фото
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

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20 червня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відправив поштою цей орден.

Глава держави підкреслив, що напередодні президент Польщі зазначив, що Орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. «Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти».

«Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись.

Україна вдячна Польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії.

Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки.

Україна продовжить захищатись у цій війні, що її розвʼязала Росія, і ми обовʼязково здобудемо достойний мир.

Україна вдячна всім народам, державам та лідерам, хто буде й надалі з нами на шляху захисту свободи і хто буде разом з Україною гарантами повоєнного миру в Європі та нової реальної безпеки.

Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20 століття.

І українці роблять усе від нас залежне, щоб у цьому столітті не допустити програшу Європи.

Я пишаюсь нашими людьми і КОЖНИМ українським воїном – мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений Українським народом у захисті від російської агресії.

Ми вважали, що саме Українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив Орден пану Президенту Польщі.

Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців», - йдеться у заяві Володимира Зеленського.

Польща Україна Володимир Зеленський

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