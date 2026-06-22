У Києві до середини літа частково обмежать рух бульваром Лесі Українки через дорожні роботи

Обмеження діятимуть із 22 червня до 15 липня на ділянці від станції метро «Печерська» до Печерського шляхопроводу.

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Із 22 червня до 15 липня в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух бульваром Лесі Українки. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Фахівці Печерського шляхово-експлуатаційного управління щодня з 8:00 до 20:00 виконуватимуть роботи з облаштування дорожнього огородження на розділювальній смузі. Роботи проводитимуться на відрізку від станції метро «Печерська» до Печерського шляхопроводу.

На час проведення робіт рух транспорту буде частково обмежений крайніми лівими смугами в обох напрямках руху.

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