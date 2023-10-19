Получение первого е-рецепта стало возможным без визита к врачу

Удобство в выписывании электронных рецептов получило новый уровень.

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Ранее, чтобы получить первый электронный рецепт, пациент мог это сделать без необходимости личного визита к врачу только в случае, когда он страдал от острых или хронических заболеваний. В других случаях требовалось личное обращение к врачу при выдаче первого электронного рецепта, - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Однако сейчас это требование стало необязательным. Это означает, что даже в случае дистанционного обращения к врачу впервые, медицинский специалист имеет право выписать электронный рецепт без проведения личной встречи с пациентом. Единственным исключением являются пациенты, получающие заместительную поддерживающую терапию.

В своем решении врач должен руководствоваться информацией, предоставленной пациентом о его текущем состоянии здоровья, его жалобами, а также данными из первичных медицинских записей. Кроме этого, врач обязан регистрировать все медицинские записи по этому взаимодействию в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ).

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