Ушел из жизни судья Апелляционного суда Харьковской области в отставке

Оборвалась жизнь судьи в отставке Леонида Зубкова.

На 72 году жизни ушел из жизни Леонид Яковлевич Зубков, судья в отставке Апелляционного суда Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского апелляционного суда.

Леонид Яковлевич начал свою трудовую деятельность в 1969 году в должности слесара Харьковского приборостроительного завода. В 1980 году был избран народным судьей Жовтневого районного народного суда города Харькова. Начиная с 1983 года, Леонид Яковлевич работал в суде апелляционной инстанции – ныне Харьковский апелляционный суд.

«Учитывая высокий профессиональный авторитет, в 1996 году Леонид Яковлевич входил в состав президиума Харьковского областного суда, в 1997 году избирался членом квалификационной комиссии судей Харьковской области.

В мае 2014 Леонид Яковлевич избирался заместителем председателя Апелляционного суда Харьковской области.

Леонид Яковлевич жертвенно и преданно работал в должности судьи, посвятив ниве правосудия 36 лет своей жизни.

На своем профессиональном пути Леонид Яковлевич всегда оставался светлым, справедливым, принципиальным и беспристрастным человеком, имея среди коллег высокий авторитет и рассматривая наиболее сложные и многоэпизодные дела.

Перестало биться сердце самоотверженного, мудрого человека, высокопрофессионального судьи. Человека, который был безоговорочным авторитетом и образцом честности, открытости, порядочности для всех.

Выражаем искренние соболезнования родным, коллегам, друзьям. Вечная и светлая память Леониду Яковлевичу», - говорится в сообщении.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Яковлевича.