Пішов з життя суддя Апеляційного суду Харківської області у відставці

Обірвалося життя судді у відставці Леоніда Зубкова.

На 72 році життя пішов з життя Леонід Яковлевич Зубков, суддя у відставці Апеляційного суду Харківської області. Про це повідомила пресслужба Харківського апеляційного суду.

Леонід Яковлевич розпочав свою трудову діяльність у 1969 році на посаді слюсара Харківського приладобудівного заводу. У 1980 році був обраний народним суддею Жовтневого районного народного суду міста Харкова. Починаючи з 1983 року Леонід Яковлевич працював у суді апеляційної інстанції – нині Харківський апеляційний суд.

«Враховуючи високий професійний авторитет, у 1996 році Леонід Яковлевич входив до складу президії Харківського обласного суду, у 1997 році обирався членом кваліфікаційної комісії суддів Харківської області.

У травні 2014 року Леонід Яковлевич обирався заступником голови Апеляційного суду Харківської області.

Леонід Яковлевич жертовно та віддано працював на посаді судді, присвятивши ниві правосуддя 36 років свого життя.

На своєму професійному шляху Леонід Яковлевич завжди залишався світлою, справедливою, принциповою та неупередженою людиною, маючи серед колег високий авторитет та розглядаючи найбільш складні та багатоепізодні справи.

Перестало битися серце самовідданої, мудрої людини, високопрофесійного судді. Людини, яка була беззаперечним авторитетом і взірцем чесності, відкритості, порядності для всіх.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, колегам, друзям. Вічна та світла пам'ять Леоніду Яковлевичу», - сказано у повідомленні.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Леоніда Яковлевича.