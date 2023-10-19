Верховный Суд сделал вывод о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков досудебного расследования

Норма УПК о закрытии уголовного производства в случае, если после уведомления лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, применяется к уголовным производствам, внесенным в ЕРДР с 16 марта 2018 года.

Положение пункта 10 ч. 1 ст. 284 УПК о закрытии уголовного производства в случае, если после уведомления лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, определенный ст. 219 УПК, кроме случая сообщения лицу о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья лица, применяется только к уголовным производствам, сведения о которых внесены в ЕРДР, начиная с 16 марта 2018 года.

Период ознакомления стороны обвинения с материалами, открытыми стороной защиты порядке, определенном в. 290 УПК не влияет на истечение срока досудебного расследования, предусмотренного ст. 219 УПК, и не останавливает его. Такой вывод сделала Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда в постановлении от 11 сентября 2023 г. по делу № 711/8244/18.

Обставини справи

Ухвалою Придніпровського районного суду Черкас від 16 грудня 2021 року кримінальне провадження за обвинуваченням двох осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК закрито у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

Суд першої інстанції встановив, що:

15 березня 2018 року було розпочато кримінальне провадження;

22 червня 2018 року особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України;

11 серпня 2018 року прокурор продовжив строк досудового розслідування до 22 вересня 2018 року;

20 вересня 2018 року, за два дні до закінчення строку досудового розслідування, прокурор ухвалив рішення про завершення досудового розслідування і відкриття його матеріалів стороні захисту;

25 вересня 2018 року сторона захисту закінчила ознайомлення з відкритими їй матеріалами;

28 вересня 2018 року стороні захисту вручено обвинувальний акт;

1 жовтня 2018 року обвинувальний акт із додатками наручно подано до суду.

На підставі цих фактів суд дійшов висновку про те, що сторона обвинувачення направила обвинувальний акт до суду поза межами строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК, що є підставою для закриття кримінального провадження відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 4 липня 2022 року ухвалу суду першої інстанції залишено без змін.

У касаційній скарзі прокурор посилається на те, що суди не врахували важливих обставин, а саме:

- пункт 10 ч. 1 ст. 284 КПК не може застосовуватися до цього кримінального провадження, оскільки відомості про нього внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань до набрання чинності цим положенням, тобто до 16 березня 2018 року;

- зі строку досудового розслідування має виключатися період з дня відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту і до завершення ознайомлення прокурором з відкритими стороною захисту матеріалами, що в цій справі відбулося 28 вересня 2018 року;

- у разі коли закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, тому в даній справі, оскільки останній день строку - 30 вересня 2018 року - припав на вихідний, то таким днем мав вважатися понеділок 1 жовтня 2018 року.

Ухвалою колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду кримінальне провадження передано на розгляд Об`єднаної палати ККС.

Мотиви Суду

У цьому кримінальному провадженні Об`єднаною палатою ККС підлягають вирішенню три питання:

- дата введення в дію положень п.10 ч. 1 ст. 284 КПК (15 березня 2018 року чи 16 березня 2018 року);

- можливість застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК до кримінальних проваджень, відомості про які внесені до ЄРДР до введення в дію цього положення;

- вплив на перебіг строку досудового розслідування періоду ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами, відкритими стороною захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК .

Щодо набрання чинності положеннями п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК

Законом від 3 жовтня 2017 року №2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального Кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі - Закон №2147) ч. 1 ст. 284 КПК доповнено пунктом 10.

Пунктом 4 § 2 розділу 4 Закону № 2147-VIII (далі - пункт 4 §2) визначено, що п. 10 і ряд інших змін до КПК вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін.

Відповідно до розділу 6 «Прикінцеві положення» Закону № 2147 він набрав чинності з дня початку роботи Верховного Суду, визначеного рішенням його Пленуму відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Постановою Пленуму Верховного Суду від 30 листопада 2017 року днем початку роботи Верховного Суду визначено 15 грудня 2017 року.

Відповідно до ч. 5 ст.115 КПК при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк.

Таким чином, у цьому випадку положення п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК почали діяти із 16 березня 2018 року, оскільки в разі обліку тримісячного строку з дня початку роботи Верховного Суду (15 грудня 2017 року) такий строк закінчується 15 березня 2018 року.

Виходячи з наведеного, колегія суддів Об`єднаної палати ККС приходить до висновку, що виходячи із положень КПК, які визначають алгоритм обчислення процесуальних строків, датою введення в дію положень, згаданих у пункті 4 § 2, у тому числі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, є 16 березня 2018 року.

Щодо зворотної дії п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК

Кримінальне процесуальне законодавство України визначає порядок провадження в кримінальних справах, тобто порядок вчинення процесуальних дій і прийняття кримінальних процесуальних рішень, встановлює кримінальну процесуальну форму, зокрема підстави, умови і порядок здійснення процесуальних дій, види, зміст і форму процесуальних рішень, які можуть бути прийняті під час кримінального провадження.

При внесенні змін до кримінального процесуального закону, які стосувалися його доповнення п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, законодавець чітко висловився стосовно того, що досліджувані положення КПК не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін.

Водночас ст. 5 КПК визначено, що процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Як уже зазначалося, пункт 4 § 2 разом із моментом набуття чинності відповідними положеннями встановлює також і умову їх застосування: не мають зворотної дії в часі, застосовуються до справ, у яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін.

Таким чином, законодавець чітко визначив свою позицію щодо дії положень, які визначені п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, у часі, передбачивши виключно їхню пряму дію.

Фактично йдеться про формулювання законодавцем спеціальної норми, яка стосується застосування цього пункту.

Колегія суддів Об`єднаної палати ККС погоджується з аргументами, наведеними в ухвалі про передачу цього провадження на розгляд палати, про те, що пункт 4 § 2 є спеціальною нормою щодо ст. 5 КПК і, відповідно, у спеціально визначеній ним ситуації перевага має надаватися йому, а не загальній нормі ст. 5 КПК (lex specialis derogat legi generali).

Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК ).

Зміни до кримінального процесуального законодавства України можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та/або до законодавства про кримінальну відповідальність, та/або до законодавства України про адміністративні правопорушення (ч. 3 ст. 1 КПК ).

Відтак норма пункту 4 § 2 є складовою кримінального процесуального законодавства України, яку слід застосувати з тією особливістю, яка нею прямо визначена.

Наведене дозволяє зробити висновок про те, що п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК застосовується лише до кримінальних проваджень, відомості про які внесені до ЄРДР після введення в дію цього положення, тобто поширюється на кримінальні провадження, відомості щодо яких внесені до ЄРДР з 16 березня 2018 року і не поширюється на кримінальні провадження, відомості щодо яких внесені в ЄРДР до вказаної дати.

Щодо періоду ознайомлення прокурора з матеріалами сторони захисту

Частина 5 ст. 219 КПК встановлює, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Наведена норма містить посилання на суб`єкта, який здійснює таке ознайомлення, а також на предмет такого ознайомлення.

Зокрема, предметом такого ознайомлення законодавець визначив матеріали досудового розслідування.

Як свідчить системний аналіз положень ст. ст. 3, 290 КПК, законодавець визначив, що матеріалами досудового розслідування є матеріали, які перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування.

Відповідно до кримінального процесуального закону, досудове розслідування здійснюється органом досудового розслідування, а прокурор здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням (ст. 36 КПК ). Саме на ці органи законодавець покладає обов'язок дотримання строків, визначених у ст. 219 КПК .

Частиною 1 ст. 290 КПК регламентовано, що, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, у ході виконання вимог ст. 290 КПК саме сторона обвинувачення надає стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування.

Натомість сторона захисту не наділена повноваженнями збирати матеріали досудового розслідування, а за запитом прокурора зобов`язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді (ч. 6 ст. 290 КПК ).

Матеріали, які мають відношення до кримінального провадження і які перебувають у володінні сторони захисту, не є матеріалами досудового розслідування. Кримінальний процесуальний закон передбачає негативні процесуальні наслідки в тому разі, якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів, відповідно до положень ст. 290 КПК (ч. 12 цієї статті).

Разом з тим колегія суддів Об`єднаної палати ККС вважає, що таке положення не впливає на розуміння поняття матеріалів досудового розслідування.

Одним із завдань ст. 290 КПК є ознайомлення сторони захисту з усім обсягом доказової бази зібраної органом досудового розслідування задля обстоювання позиції захисту. Матеріали досудового розслідування становлять собою основу кримінального змагального процесу, яку формує виключно сторона обвинувачення.

Таким чином, кримінальний процесуальний закон регулює порядок дотримання строків досудового розслідування саме для сторони обвинувачення, у розпорядженні якої перебувають матеріали досудового розслідування.

З урахуванням наведеного, Об`єднана палата ККС доходить висновку, що строк ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами, відкритими стороною захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК, не впливає на перебіг строку досудового розслідування і не зупиняє його.

Щодо доводів касаційної скарги прокурора

Доводи сторони обвинувачення про те, що місцевий суд прийняв незаконне рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, заслуговують на увагу.

З матеріалів провадження слідує, що суд першої інстанції задовольнив клопотання сторони захисту та закрив кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, у зв`язку з тим, що обвинувальний акт прокурор подав до суду 1 жовтня 2018 року - після закінчення строків досудового розслідування.

З таким висновком погодився й апеляційний суд, який зазначив, що місцевий суд правильно встановив факт порушення стороною обвинувачення строків досудового розслідування, що відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК є підставою для закриття кримінального провадження.

Як дійшла висновку Об`єднана палата ККС, датою введення в дію положень п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК є 16 березня 2018 року і зворотної сили ці положення кримінального процесуального закону не мають. Тому п. 10 застосовується лише до кримінальних проваджень, відомості про які внесені до ЄРДР після введення в дію цього положення, і його дія не поширюється на провадження, відомості про які внесені до ЄРДР до цієї дати.

Відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у цьому провадженні було внесено до ЄРДР 15 березня 2018 року, тобто до введення в дію положень п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК .

Об`єднана палата ККС висловила свою позицію, що строк ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами, відкритими стороною захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК, не впливає на перебіг строку досудового розслідування, тому твердження сторони обвинувачення про необхідність зарахування до строку досудового розслідування періоду з 20 по 28 вересня 2018 року, не заслуговують на увагу, що є наслідком часткового задоволення касаційної скарги прокурора.

За результатами розгляду цього провадження Об`єднана палата ККС робить висновок про застосовування норм права відповідно до положень ст. 442 КПК .

Висновок щодо застосування положень п. 10 ч.1 ст. 284 КПК

Датою введення в дію положень, вказаних у пункті 4 § 2 розділу 4 Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального Кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», у тому числі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК, є 16 березня 2018 року.

Пункт 10 частини 1 статті 284 КПК застосовується лише до кримінальних проваджень, відомості про які внесені до ЄРДР після введення в дію цього положення, тобто поширюється на кримінальні провадження, відомості про які внесені до ЄРДР з 16 березня 2018 року, і не поширюється на кримінальні провадження, відомості щодо яких внесені в ЄРДР до вказаної дати.

Висновок щодо впливу на перебіг строку досудового розслідування часу ознайомлення прокурора з матеріалами сторони захисту

Період ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами, відкритими стороною захисту в порядку, передбаченому статтею 290 КПК, не впливає на перебіг строку досудового розслідування, передбаченого ст. 219 КПК, і не зупиняє його.

Автор: Наталя Мамченко

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