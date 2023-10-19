Кабмин планирует упростить строительство мини-ТЭЦ

Правительство готовится принять постановление, которое упростит строительство когенерационных установок во время введения военного положения.

Источник фото: eurodiesel.com.ua

Кабинет министров планирует приняли постановление, которое предусматривает строительство когенерационных установок во время военного положения. Так, установление мини-ТЭЦ будет максимально упрощено.

Согласно проекта постановления, который был опубликован на веб-сайте Федерации профсоюзов Украины для обсуждения, будет разрешено установление когенерационных установок без необходимости выполнения ряда обычных процедур и документационных формальностей.

Конкретно, в течение периода введения военного положения, строительство этих энергетических объектов сможет происходить без необходимости отводить земельные участки, получать соответствующие градостроительные разрешения, ограничений на застройку земель, а также экспертных заключений по проектной документации и права на проведение строительных работ. Оценка воздействия на окружающую среду также будет исключена из процесса.

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