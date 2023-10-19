Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия возобновляет распределение жалоб на судей с 1 ноября

Уже скоро Высший совет правосудия сможет начать рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.

Верховный Суд сделал вывод о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков досудебного расследования

Норма УПК о закрытии уголовного производства в случае, если после уведомления лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, применяется к уголовным производствам, внесенным в ЕРДР с 16 марта 2018 года.

Высший совет правосудия избрал секретарей своих дисциплинарных палат

Совет правосудия готовится к рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей.

На должность заместителя председателя ГСА по цифровизации объявлен отбор

Высший совет правосудия решил найти специалиста, который будет заниматься проблемами ЕСИТС и цифровизацией судов.

За педагогическими и научно-педагогическими работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, сохраняется предыдущий средний заработок, - Верховный Суд

Кассационный гражданский суд Верховного Суда рассмотрел дело о гарантиях для педагогических или научно-педагогических работников, призванных на военную службу во время мобилизации.

  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Выполнение решения суда о восстановлении в должности незаконно уволенного работника: позиция КАС ВС

14:59, 19 октября 2023
Решение о возобновлении на работе незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника, принятое органом, рассматривающим трудовой спор, подлежит немедленному исполнению.
Выполнение решения суда о восстановлении в должности незаконно уволенного работника: позиция КАС ВС
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

КАС ВС висловив позицію щодо виконання рішення суду про поновлення на посаді незаконно звільненого працівника. 

Зазначається, що за правилами ч. 1, 7, ст. 235 КЗпП (у редакції чинній на час постановлення судового рішення) у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу, у тому числі у зв`язку з повідомленням про порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції» іншою особою, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.

Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню.

Приписи ст. 63 ЗУ «Про виконавче провадження», крім накладення штрафу за невиконання рішення суду, передбачають надсилання боржнику вимоги виконати рішення, яке підлягає негайному виконанню протягом 3-х робочих днів. Водночас ст. 76 цього Закону передбачена відповідальність за невиконання законних вимог виконавця та порушення вимог цього Закону, пише П’ятий апеляційний адмінсуд. 

Ст. 236 КЗпП передбачено, що у разі затримки власником або уповноваженим ним органом виконання рішення органу, який розглядав трудовий спір про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки.

Крім того, КАС ВС зауважив, що самостійне працевлаштування позивача у період невиконання відповідачем обов`язку щодо виконання рішення суду про поновлення на попередній роботі не може бути трансльоване на користь відповідача задля уникнення чи зменшення встановленої законом відповідальності.

Таким чином, аналіз положень ст.236 КЗпП свідчить про те, що законом установлено фінансову санкцію у вигляді виплати середнього заробітку за невиконання рішення про поновлення на роботі через винну бездіяльність роботодавця. З огляду на імперативний припис щодо негайного виконання судового рішення, установлений ст. 235 КЗпП і ст. 371 КАС, законодавець виходив з того, що будь-яка протиправна бездіяльність з боку роботодавця є підставою для здійснення таких виплат незаконно звільненому працівнику, незалежно від причин невиконання роботодавцем рішення про поновлення на роботі.

Ознайомитись з постановою КАС ВС №340/693/22 можна за посиланням. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Любов Гірняк
    Любов Гірняк
    суддя Одеського апеляційного суду
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді