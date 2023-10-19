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С 1 ноября в ВСП будет возобновлено автораспределение дисциплинарных жалоб между членами Совета

14:56, 19 октября 2023
Распределение было остановлено в 2021 году.
С 1 ноября в ВСП будет возобновлено автораспределение дисциплинарных жалоб между членами Совета
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В Высшем совете правосудия будет возобновлено автораспределение дисциплинарных жалоб между членами Совета с 1 ноября 2023 года.

Как сообщили в ВСП, решение принято после вступления в силу соответствующих законов с целью немедленного восстановления дисциплинарной функции ВСП.

В то же время в ВСП напомнили, что распределение было остановлено 5 августа 2021 года решением Совета после изменения законодательства и введения службы дисциплинарных инспекторов.

«В настоящее время в ВСП накопилось 12 тысяч жалоб относительно дисциплинарного проступка судьи», - добавили там.

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