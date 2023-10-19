З 1 листопада у ВРП буде відновлено авторозподіл дисциплінарних скарг між членами Ради

Розподіл було зупинено в 2021 році.

У Вищій раді правосуддя буде відновлено авторозподіл дисциплінарних скарг між членами Ради з 1 листопада 2023 року.

Як повідомили у ВРП, рішення прийнято після набуття чинності відповідними законами з метою негайного відновлення дисциплінарної функції ВРП.

Водночас у ВРП нагадали, що розподіл було зупинено 5 серпня 2021 року рішенням Ради після зміни законодавства та запровадження служби дисциплінарних інспекторів.

«Наразі у ВРП накопичилося 12 тисяч скарг щодо дисциплінарного проступку судді», - додали там.

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