Пілота покусали комарі: пасажири чекали на виліт літака понад 5 годин

Пасажирам британського лоукостера EasyJet довелося чекати більше п'яти годин, щоб кабіну підота встигли очистити, перш ніж вони могли сісти на борт. За даними The Sun, пілота просто у кабіні літака покусали комарі.
Серед призначених пасажирів була ветеринарна медсестра Рейчел Грін, яка поділилася своїми враженнями: «Час очікування на табло постійно збільшувався. Зрештою, пілот вийшов до нас і пояснив, що винен у затримці комар, який його вкусив, і він вирішив, що літак повинен бути пильно очищений від будь-яких можливих комах, якщо вони там з'являться».
Початково годинний рейс до Манчестера (Англія) з аеропорту Схіпхол (Нідерланди) планувався на 17:05 25 вересня. Проте, пасажирам була надана лише інформація про технічні проблеми, які призвели до затримки. Літак відлетів тільки о 22:30, після понад п'яти годин затримки.
Пізніше авіакомпанія підтвердила, що затримка була обумовлена прагненням запобігти можливій інвазії комах на борту літака.
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