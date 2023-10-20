Пілота покусали комарі: пасажири чекали на виліт літака понад 5 годин

Пасажири вимушені були очікувати 5 годин, поки очистять кабіну пілота від комарів.

Пасажирам британського лоукостера EasyJet довелося чекати більше п'яти годин, щоб кабіну підота встигли очистити, перш ніж вони могли сісти на борт. За даними The Sun, пілота просто у кабіні літака покусали комарі.

Серед призначених пасажирів була ветеринарна медсестра Рейчел Грін, яка поділилася своїми враженнями: «Час очікування на табло постійно збільшувався. Зрештою, пілот вийшов до нас і пояснив, що винен у затримці комар, який його вкусив, і він вирішив, що літак повинен бути пильно очищений від будь-яких можливих комах, якщо вони там з'являться».

Початково годинний рейс до Манчестера (Англія) з аеропорту Схіпхол (Нідерланди) планувався на 17:05 25 вересня. Проте, пасажирам була надана лише інформація про технічні проблеми, які призвели до затримки. Літак відлетів тільки о 22:30, після понад п'яти годин затримки.

Пізніше авіакомпанія підтвердила, що затримка була обумовлена прагненням запобігти можливій інвазії комах на борту літака.

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