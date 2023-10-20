Пилота покусали комары: пассажиры ждали вылета самолета более 5 часов

Пассажиры вынуждены были ожидать 5 часов, пока очистят кабину пилота от комаров.

Пассажирам британского лоукостера EasyJet пришлось ждать более пяти часов, чтобы кабину пилота успели очистить, прежде чем они могли сесть на борт. По данным The Sun, пилота прямо в кабине самолета покусали комары.

Среди назначенных пассажиров была ветеринарная медсестра Рэйчел Грин, которая поделилась своими впечатлениями: «Время ожидания на табло постоянно увеличивалось. В конце концов, пилот вышел к нам и объяснил, что виноват в задержке комар, который его укусил, и он решил, что самолет должен быть пристально очищен от любых возможных насекомых, если они там появятся».

Изначально часовой рейс в Манчестер (Англия) из аэропорта Схипхол (Нидерланды) планировался на 17:05 25 сентября. Однако, пассажирам была предоставлена лишь информация о технических проблемах, которые привели к задержке. Самолет улетел только в 22:30, после более пяти часов задержки.

Позже авиакомпания подтвердила, что задержка была обусловлена стремлением предотвратить возможную инвазию насекомых на борту самолета.

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