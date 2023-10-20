Пилота покусали комары: пассажиры ждали вылета самолета более 5 часов

Пассажирам британского лоукостера EasyJet пришлось ждать более пяти часов, чтобы кабину пилота успели очистить, прежде чем они могли сесть на борт. По данным The Sun, пилота прямо в кабине самолета покусали комары.
Среди назначенных пассажиров была ветеринарная медсестра Рэйчел Грин, которая поделилась своими впечатлениями: «Время ожидания на табло постоянно увеличивалось. В конце концов, пилот вышел к нам и объяснил, что виноват в задержке комар, который его укусил, и он решил, что самолет должен быть пристально очищен от любых возможных насекомых, если они там появятся».
Изначально часовой рейс в Манчестер (Англия) из аэропорта Схипхол (Нидерланды) планировался на 17:05 25 сентября. Однако, пассажирам была предоставлена лишь информация о технических проблемах, которые привели к задержке. Самолет улетел только в 22:30, после более пяти часов задержки.
Позже авиакомпания подтвердила, что задержка была обусловлена стремлением предотвратить возможную инвазию насекомых на борту самолета.
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