Высший совет правосудия избрал секретарей своих дисциплинарных палат

Совет правосудия готовится к рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей.

Источник фото: Высший совет правосудия

Высший совет правосудия 19 октября 2023 года сроком на 2 года избрал секретарей всех трех своих дисциплинарных палат.

Таким образом, избраны:

секретарь Первой дисциплинарной палаты – судья Харьковского апелляционного суда Алла Котелевец (кандидатуру поддержали 15 членов ВСП)

секретарь Второй дисциплинарной палаты – адвокат Роман Маселко (кандидатуру поддержали 13 членов ВСП, а еще 2 члена ВСП проголосовали против)

секретарь Третьей дисциплинарной палаты – судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий (кандидатуру поддержали 15 членов ВСП)

Следовательно, согласно решениям ВСП, дисциплинарные палаты Совета правосудия теперь имеют такой состав:

Первая дисциплинарная палата

Бокова Юлия Валерьевна

Бондаренко Татьяна Знаменовна

Котелевец Алла Викторовна (секретарь палаты)

Мороз Николай Владимирович

Вторая дисциплинарная палата

Салихов Виталий Валерьевич

Бурлаков Сергей Юрьевич

Маселко Роман Анатольевич (секретарь палаты)

Мельник Алексей Петрович

Ковбий Елена Васильевна

Третья дисциплинарная палата

Кандзюба Олег Владимирович

Лукьянов Дмитрий Васильевич

Плахтий Инна Борисовна (секретарь палаты)

Попикова Ольга Владимировна

Сасевич Александр Михайлович

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик и председатель Верховного Суда Станислав Кравченко не входят ни в одну из дисциплинарных палат ВСП.

Напомним, что Высший совет правосудия 3 августа 2023 года утвердил состав своих трех дисциплинарных палат.

Отметим, что на днях Президент Владимир Зеленский подписал закон № 9483-2, предусматривающий создание в составе Совета правосудия автономного подразделения – Службы дисциплинарных инспекторов, которая должна осуществлять предварительное рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.

Впрочем, до отбора на конкурсной основе 26 дисциплинарных инспекторов (включая руководителя), рассмотрение дисциплинарных жалоб будут осуществлять члены Высшего совета правосудия.

Также, напомним, что из-за изменений в законодательстве Высший совет правосудия не осуществлял рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей с августа 2021 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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