Вища рада правосуддя розпочне розгляд скарг на суддів, - Володимир Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон про Службу дисциплінарних інспекторів, який запускає процес розгляду скарг на суддів Вищою радою правосуддя.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Служби дисциплінарних інспекторів (законопроект 9483-2).

На практиці це означає тимчасове повернення функції розгляду дисциплінарних скарг на суддів Вищій раді правосуддя, що було передбачено іншим законом (законопроект 9261).

І вже після створення Служби дисциплінарних інспекторів ця функція з попередньої фільтрації скарг перейде до нової Служби.

Отже, поки скарги будуть розглядатися, паралельно ВРП має готуватися до запуску Служби дисциплінарних інспекторів, якій потім відійде відповідна функція.

Тимчасово, до дня початку роботи Служби, повноваження дисциплінарного інспектора здійснюватиме член Дисциплінарної палати ВРП (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ. Такий доповідач не бере участі в голосуванні Дисциплінарної палати під час ухвалення рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді.

Щодо порядку розгляду скарг

Дисциплінарні провадження щодо суддів будуть здійснювати Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.

Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання Вищою радою правосуддя скарги щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарної скарги), поданої відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя чи за зверненням Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Днем початку здійснення дисциплінарного провадження є день отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги або день ухвалення Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя рішення про відкриття відповідної дисциплінарної справи за власною ініціативою чи день отримання Вищою радою правосуддя відповідного звернення ВККС.

Дисциплінарне провадження включає:

1) попередню перевірку дисциплінарної скарги, вивчення матеріалів для встановлення ознак вчинення суддею дисциплінарного проступку, ухвалення рішення про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги, відмову у відкритті дисциплінарної справи або відкриття дисциплінарної справи;

2) підготовку дисциплінарної справи до розгляду, розгляд дисциплінарної справи та ухвалення рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності;

3) розгляд скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.

Що буде після створення Служби

Дисциплінарні провадження, у яких на день початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів Дисциплінарною палатою не буде ухвалено рішення про відкриття дисциплінарної справи, з дня початку роботи Служби передадуть дисциплінарним інспекторам, визначеним автоматизованою системою розподілу справ. Перебіг строку у таких дисциплінарних провадженнях переривається та розпочинається заново.

Дисциплінарні провадження, у яких на день початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів Дисциплінарною палатою ухвалено рішення про відкриття дисциплінарної справи, завершуються Дисциплінарною палатою за участю члена Дисциплінарної палати (доповідача).

Такі дисциплінарні провадження не підлягають передачі дисциплінарним інспекторам.

Попередня перевірка дисциплінарних скарг, які надійшли до Вищої ради правосуддя до дня набрання чинності Законом про Службу дисциплінарних інспекторів, здійснюється в розумні строки, але не довше ніж протягом 6 місяців з дня отримання такої скарги доповідачем, визначеним автоматизованою системою розподілу справ для її попередньої перевірки.

Як будуть створювати Службу

Нагадаємо, Верховна Рада 6 вересня прийняла в другому читанні законопроект 9483-2 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Ці дисциплінарні інспектори готуватимуть проекти ухвал і рішень дисциплінарної палати та Вищої ради правосуддя у межах дисциплінарного провадження стосовно судді, а також проекти висновків та рішень ВРП за скаргами на рішення у дисциплінарних справах стосовно суддів.

Конкурс до служби дисциплінарних інспекторів Вища рада правосуддя має оголосити протягом 2 місяців з дня набрання чинності цим Законом. Також Кабмін зобов’яжуть у бюджеті на 2024 рік передбачити кошти, необхідні для забезпечення роботи служби дисциплінарних інспекторів.

Вища рада правосуддя утворюватиме конкурсну комісію у складі 6 осіб, три з яких призначаються ВРП за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції. Такі міжнародні та іноземні організації погоджують спільну пропозицію. Членом конкурсної комісії може бути призначено члена ВРП.

МЗС, спільно з Секретаріатом Кабміну протягом 10 днів з дня набрання чинності Законом сформують перелік таких міжнародних іноземних організацій та невідкладно передадуть його ВРП.

Для отримання пропозицій до складу конкурсної комісії від міжнародних та іноземних організації очільник ВРП, протягом 5 днів з дня отримання відповідного переліку від МЗС, звертається до таких міжнародних та іноземних організацій. Міжнародні та іноземні організації протягом 30 днів з дня отримання відповідного звернення надають свої пропозиції до складу конкурсної комісії.

ВРП протягом 5 днів з дня отримання відповідних пропозицій від міжнародних та іноземних організацій ухвалює рішення про утворення конкурсної комісії.

За якими правилами працюватиме конкурсна комісія з відбору кандидатів до Служби дисциплінарних інспекторів

Буде діяти правило переважного голосу «міжнародників» при відборі кандидатів на посаду дисциплінарних інспекторів.

Рішення конкурсної комісії є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж 4 члени, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» проводиться повторне голосування. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» під час такого повторного голосування голоси трьох членів конкурсної комісії, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, є вирішальними.

Автор: Наталя Мамченко

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