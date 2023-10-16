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Вибори у Польщі: оприлюднили результати підрахунку половини голосів

16:23, 16 жовтня 2023
На парламентських виборах у Польщі продовжує лідирувати партія «Право та справедливість», від якої обирався президент країни Анджей Дуда.
Вибори у Польщі: оприлюднили результати підрахунку половини голосів
Фото: rp.pl
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У Польщі опрацювали дані з 50% виборчих дільниць на парламентських виборах. Лідирувати продовжує правляча партія «Право і справедливість» (PiS), передає Rzeczpospolita.

З 50,02% виборчих дільниць, після підрахунку 9 087 252 голосів, PiS лідирує з 38,32%, випереджаючи «Громадянську коаліцію» (27,81%), «Третій шлях» (14,37%), «Нових лівих» (8,23%) та «Конфедерацію» (7,34%).

При цьому видання зазначає, що Дональд Туск перемагає у Варшаві проти усіх у списку PiS.

«Після підрахунку більше ніж півмільйона голосів в окрузі №19 Дональд Туск набрав більше голосів, ніж 39 кандидатів зі списку PiS разом узятих», - зазначає видання.

Нагадаємо, консервативна партія «Право та справедливість» (PiS), головою якої є Ярослав Качинський, перебуває при владі з 2015 року. Президент країни Анджей Дуда –  висуванець від PiS.

Головний суперник PiS – центристська «Громадянська коаліція» (Koalicja Obywatelska). Її очолює експрем'єр та колишній голова Європейської ради Дональд Туск.

Раніше ми писали, що яка партія отримала найбільшу кількість голосів — результати екзитполу.

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