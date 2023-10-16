Наказував обстрілювати Луганщину та керував окупаційною армією «лнр»: судитимуть російького генерала

Обвинувачений безпосередньо віддавав накази бойовикам «лнр» під час боїв за Рубіжне, Кремінну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші населені пункти Луганщини.

Фото: Луганська обласна прокуратура

Скерувано до суду обвинувальний акт стосовно російського генерал-лейтенанта, який очолив окупаційну армію так званої «лнр», повідомляє Офіс Генпрокурора.



Йому інкриміновано вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, і ведення агресивної війни.

Слідством встановлено, що з початком повномасштабного вторгнення генерал-майора зс рф призначено керувати так званим «2-гим армійським корпусом народної міліції лнр».

Обвинувачений безпосередньо віддавав накази бойовикам «лнр» під час боїв за Рубіжне, Кремінну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші населені пункти Луганщини.

Під його командуванням ворожі війська наносили масовані удари із застосуванням авіації, броньованої техніки та іншого важкого озброєння по об’єктам критичної інфраструктури регіону та житлу цивільного населення.

Це призвело до загибелі та травмування мирних жителів, у тому числі дітей, знищення об’єктів житлового фонду, майна та інфраструктури.



Такі методи заборонені нормами міжнародного гуманітарного права та свідчать про ведення агресивної війни на території України.



За успішне виконання наказів керівництва рф під час так званої «спецоперації» на сході України йому присвоєно звання «героя росії», «героя лнр», генерал-лейтенанта, також нагороджено «орденом Ахмата Кадирова».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.