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Высший совет правосудия приступит к рассмотрению жалоб на судей, - Владимир Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон о Службе дисциплинарных инспекторов, запускающий процесс рассмотрения жалоб на судей Высшим советом правосудия.

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  1. В Украине

Приказывал обстреливать Луганщину и руководил оккупационной армией «ЛНР»: будут судить российского генерала

22:40, 16 октября 2023
Обвиняемый непосредственно отдавал приказы боевикам «ЛНР» во время боев за Рубежное, Кременную, Северодонецк, Лисичанск и другие населенные пункты Луганщины.
Приказывал обстреливать Луганщину и руководил оккупационной армией «ЛНР»: будут судить российского генерала
Фото: Луганская областная прокуратура
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Направлен в суд обвинительный акт в отношении российского генерал-лейтенанта, возглавившего оккупационную армию так называемой «лнр», сообщает Офис Генпрокурора.

Ему инкриминировано совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, повлекших гибель людей и других тяжелых последствий, и ведение агрессивной войны.

Следствием установлено, что с началом полномасштабного вторжения генерал-майора вс рф назначили руководить так называемым «2-м армейским корпусом народной милиции лнр».

Обвиняемый непосредственно отдавал приказы боевикам «лнр» во время боев за Рубежное, Кременную, Северодонецк, Лисичанск и другие населенные пункты Луганщины.

Под его командованием вражеские войска наносили массированные удары с применением авиации, бронированной техники и других тяжелых вооружений по объектам критической инфраструктуры региона и жилья гражданского населения.

Это привело к гибели и травмированию мирных жителей, в том числе детей, уничтожению объектов жилищного фонда, имущества и инфраструктуры.

Такие методы запрещены нормами международного гуманитарного права и свидетельствуют о ведении агрессивной войны на территории Украины.

За успешное выполнение приказов руководства рф во время так называемой «спецоперации» на востоке Украины ему присвоено звание «героя россии», «героя лнр», генерал-лейтенанта, также награждено «орденом Ахмата Кадырова».

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